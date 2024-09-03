Kripto ETF'leri finans dünyasını ele geçirdi

Kripto ETF'leri finans dünyasını ele geçirdi
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2024 yılında kripto para borsalarında işlem gören fonlar (ETF), finans dünyasında fırtına estirdi. The ETF Store verilerine göre, yılın en büyük 25 ETF lansmanının yarısından fazlası kripto odaklı oldu. Bitcoin ve Ethereum bazlı fonlar, toplam 60 milyar doları aşan net varlık değeriyle dikkat çekti.

Kripto para piyasaları, 2024 yılında kurumsal yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. The ETF Store'un başkanı Nate Geraci'nin paylaştığı bilgiler, bu ilginin somut verilerle desteklendiğini gösteriyor. Özellikle spot Bitcoin ETF'leri, yatırımcılardan gördükleri yoğun ilgiyle finansal piyasaların yeni yıldızları olarak öne çıktı. Bu gelişme, kripto paraların geleneksel finans dünyasıyla entegrasyonunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kripto ETF'leri Finansal Piyasaların Yeni Gözdesi Oldu

2024 yılında kripto para borsalarında işlem gören fonlar (ETF), finans dünyasında fırtına estirdi. The ETF Store'un başkanı Nate Geraci'nin X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı bilgilere göre bu yıl piyasaya sürülen yaklaşık 400 yeni ETF arasında, en büyük net girişe sahip ilk dört fon spot Bitcoin ETF'leri olarak kayıtlara geçti.

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, yaklaşık 21 milyar dolarlık net girişle listenin zirvesinde yer aldı. Bu rakam, kripto para yatırımcılarının kurumsal ürünlere olan ilgisini açıkça ortaya koyuyor. IBIT'i takiben, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) 10 milyar dolara yakın net girişle ikinci sırada yer bulunurken ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ve Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB) fonları da yaklaşık 2'şer milyar dolarlık net girişle listede üst sıralarda kendilerine yer buldular.

Ethereum (ETH) tabanlı ETF'ler arasında ise iShares Ethereum Trust ETF (ETHA), 1 milyar doları aşan net girişiyle öne çıktı. Morningstar verilerine göre ETHA, Ağustos ayında bu önemli eşiği geçmeyi başardı. Toplam spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin net varlık değeri ise 60 milyar doları geçmiş bulunuyor.

Grayscale Investments'ın küresel ETF başkanı Dave LaValle, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada kripto ETF pazarının gelecekte daha da genişleyeceğini tahmin etti. LaValle, "Önümüzdeki dönemde hem tek varlıklı ürünlerin hem de endeks bazlı ve çeşitlendirilmiş ürünlerin sayısında artış göreceğiz." dedi.

Kripto ETF'lerine yönelik bu yoğun ilgi, sektörün geleceğine dair olumlu sinyaller işaret ediyor. Solana (SOL) gibi altcoinlere dayalı ETF'ler ve Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF gibi çeşitlendirilmiş kripto endeksleri, düzenleyici onay bekleyen diğer önemli girişimler arasında yer alıyor.

LaValle'nin ifadesiyle, spot kripto ETF'lerine yapılan net girişler, "ETF'lerin tarihinde herhangi bir ETF'nin en büyük bir yıllık girişinin üç katından fazla" seviyeye ulaştı. Bu durum, kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcı ilgisinin rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor ve sektörün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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