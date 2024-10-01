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Kripto düzenlemelerinde Avrupa hamlesi: 41 düzenleyici kurum tek çatı altında birleşiyor

Kripto düzenlemelerinde Avrupa hamlesi: 41 düzenleyici kurum tek çatı altında birleşiyor
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Avrupa Blockchain Sandbox Girişimi, 22 ülkeden 41 yeni düzenleyici ve yetkili kuruluşun katılımıyla büyüyor. Bu genişleme, Blockchain inovasyonunu desteklerken düzenleyici iş birliğini artırmayı hedefliyor. Girişim, kripto ekosisteminin geleceğini şekillendirecek projelere destek sağlayacak.

Avrupa Komisyonu'nun öncülük ettiği Blockchain Sandbox projesi, kripto dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor. Fransa'dan Çek Cumhuriyeti'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyadan katılan düzenleyici kurumlar, Blockchain teknolojisinin yasal çerçevesini oluşturmak için bir araya geliyor. Bu iş birliği, kripto sektörünün Avrupa'daki geleceğini belirleyecek kritik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

22 Ülke Blockchain İnovasyonu İçin Güçlerini Birleştiriyor

Avrupa Komisyonu, 30 Eylül tarihinde Avrupa Blockchain Sandbox Girişimi'nin (European Blockchain Sandbox Initiative – EBSI) ikinci grubuna katılan düzenleyici kuruluşları duyurdu. Bu açıklama, Blockchain ve kripto para sektörü için önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

EBSI'nin ikinci grubuna katılan 41 yetkili ve düzenleyici kurum, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki 22 farklı ülkeyi temsil ediyor. Bu ülkeler arasında Fransa, İspanya, Hollanda, İtalya, Yunanistan, Slovenya, Almanya, Kıbrıs, Portekiz, Bulgaristan, Belçika, Danimarka, Norveç, Letonya, Malta, Polonya, Macaristan, Slovakya, İzlanda, Lihtenştayn, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor.

EBSI, dağıtık defter teknolojisi (DLT) içeren kullanım senaryolarını desteklemek amacıyla kuruldu. Proje, Blockchain projeleri, düzenleyiciler ve yetkili kurumların diyalog kurması ve Blockchain inovasyonunun önündeki yasal ve düzenleyici engelleri belirlemesi için bir çerçeve sağlamayı amaçlıyor.

Girişim, Blockchain gibi merkezi olmayan teknoloji çözümleri için düzenleyici kesinliği artırmayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu, bu konuda "Sandbox, düzenleyicilerin ve denetçilerin en yeni Blockchain teknolojileri hakkındaki bilgilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak. Güvenli ve gizli bir ortamda yasal tavsiyeler sağlanacak ve düzenleyici deneyim ve rehberlik katkıda bulunulacak." açıklamasını yaptı.

EBSI, yıllık olarak Blockchain teknolojisine dayalı kullanım senaryoları geliştiren 20 projeye destek verecek. Bu projeler, iş olgunluğu, yasal uygunluk ve AB politika önceliklerine katkı gibi çeşitli kriterlere göre seçilecek.

Seçilen projeler, Bird & Bird hukuk firması tarafından sağlanan yasal ve düzenleyici tavsiyeler alacak. Katılımcı düzenleyicilerle düzenleyici soruları tartışma fırsatına sahip olacaklar.

13 Haziran'da EBSI, ikinci gruba katılmak üzere seçilen şirketleri açıkladı. Bu şirketler arasında, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonundan Blockchain tabanlı dijital pasaportlar sağlamayı amaçlayan projelere kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanım senaryolarına sahip firmalar yer alıyor.

Seçilen projelerden biri olan Iota, bir kripto ekosistemi ve açık kaynaklı dağıtık defter olarak biliniyor. Iota, EBSI için seçilmenin kimlik çözümü için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Proje, bunun Web3'te KYC tartışmaları ve gizlilik için kapıyı açtığını ifade etti.

Iota, "Bu, özellikle şu anda birçok düzenleyici kuruluşun merkezi olmayan finansa yaklaşımını değerlendirdiği göz önüne alındığında önemlidir." açıklamasını yaptı.

Bu gelişmeler, Avrupa'nın Blockchain ve kripto para teknolojilerine yaklaşımını şekillendirmede önemli bir rol oynayacak. EBSI'nin genişlemesi, Avrupa'nın bu alandaki liderlik hedefini desteklerken, sektörün yasal altyapısını da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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