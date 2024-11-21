Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, yaklaşan başkanlık değişimi öncesinde görevinden ayrılacağını açıkladı. Nisan 2021'den bu yana SEC'nin başkanlığını yürüten Gensler, özellikle kripto para piyasalarındaki sıkı düzenlemeleriyle tanınıyordu. Coinbase, Binance ve Kraken gibi kripto sektörünün devlerine yönelik aldığı sert yaptırım kararlarıyla dikkat çeken Gensler'in görev süresi 20 Ocak 2025'te sona erecek.

ABD'de Sert Kripto Düzenlemelerinin Mimarı Olan Gensler Dönemi Sona Eriyor

ABD'nin sermaye piyasalarını düzenleyen kurum SEC'in Başkanı Gary Gensler, yaklaşan başkanlık değişimi öncesinde görevinden ayrılacağını duyurdu. Gensler'in görev süresi 20 Ocak 2025'te sona erecek.

Nisan 2021'den bu yana SEC'in başkanlığını yürüten Gensler, veda açıklamasında Başkan Biden'a kendisine bu görevi tevdi ettiği için şükranlarını sundu. Gensler, "SEC bünyesinde görev yapan değerli çalışma arkadaşlarım Allison Herren Lee, Elad Roisman, Hester Peirce, Caroline Crenshaw, Mark Uyeda ve Jaime Lizárraga ile birlikte çalışmak benim için büyük bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

Gensler döneminde SEC, özellikle kripto para piyasalarında düzenleyici hamleleriyle dikkat çekti. Hazine piyasalarında merkezi takas sistemini iyileştirme ve üst düzey yönetici ücretlerinde performans odaklı düzenlemeler gibi önemli adımlar atan Gensler, kripto para sektörünün önde gelen platformları Coinbase, Binance ve Kraken'e yönelik sert yaptırım kararları aldı.

SEC'nin yayımladığı raporda, kripto varlıkların ABD sermaye piyasalarının yalnızca yüzde 1'ini oluşturmasına karşın, kuruma iletilen şikayetlerin yüzde 18'inin kripto para birimlerine ilişkin olduğu vurgulandı. Mahkemeler de SEC'in yatırımcı koruma çalışmalarını destekleyen kararlar alarak, kripto varlıklar dahil tüm menkul kıymet işlemlerinde yasal düzenlemelerin uygulanması gerektiğine hükmetti.

Gensler'in ayrılık kararı, Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde kendisini görevden uzaklaştıracağını açıklamasının ardından geldi. 20 Ocak'ta ABD başkanlığı görevine başlayacak olan Donald Trump'ın SEC başkanlığına kimi getireceği ise belirsizliğini koruyor.