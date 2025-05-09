'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

Terör örgütü kararını verdi! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama
Bomba bir suikast iddiası daha! Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan

Bomba bir suikast iddiası daha! Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin

Kripto dünyasındaki milyarlık vurgunda karar açıklandı

Kripto dünyasındaki milyarlık vurgunda karar açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Celsius CEO'su Alex Mashinsky, yatırımcıları yanıltarak büyük bir kripto dolandırıcılığına imza atmak ve şirketin CEL tokenının fiyatını manipüle etmek suçlarından 12 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Kripto para kredi platformu Celsius'un eski Ceo'su Alex Mashinsky, milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık düzeni kurduğu ve yatırımcıları şirketin mali sağlığı ve karlılığı hakkında yanılttığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 59 yaşındaki Mashinsky, Aralık ayında emtia dolandırıcılığı ve şirketin yerel tokenı CEL'in fiyatını manipüle etmeye yönelik hileli bir planla ilgili iki suçlamayı kabul etmişti. Karar, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı John George Koeltl tarafından açıklandı.

Eski Celsius CEO'su Mashinsky Kripto Dolandırıcılığından 12 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Celsius Ceo'su Alex Mashinsky, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar daha önce Mashinsky'nin "kripto endüstrisindeki en büyük dolandırıcılıklardan birini düzenlediğini" söylemişti.

New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Hâkimi John George Koeltl, duruşmada insanların hayat birikimlerini kaybettiğini ve psikolojik olarak acı çektiğini belirtti. Inner City Press'in aktardığı bilgilere göre, 59 yaşındaki Mashinsky, Aralık ayında emtia dolandırıcılığı ve firmanın yerel tokenı CEL'in fiyatını manipüle etmeye yönelik bir dolandırıcılık planı da dahil olmak üzere iki suçlamayı kabul etti.

Mashinsky, müşterileri dolandırdığı ve Celsius'un kârlılığı konusunda onları yanılttığı iddiasıyla 2023 yılında tutuklanmıştı. Eski CEO ayrıca menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldı.

Savunma tarafı en fazla 366 günlük bir ceza talep ederken, savcılar eski yöneticinin 20 yıl hapis yatması gerektiğini savundu. Çarşamba günü, Mashinsky'nin avukatı, eski yöneticinin bu ayın sonlarında kızının düğününe katılmak için Memphis'e seyahat edip edemeyeceğini hâkime sordu.

Avukat, "Hükümetin görüşünü sorduk ve bize şöyle bildirdiler: 'Şu anda gönüllü teslime karşı çıkmayı beklemiyoruz. Düğün tarihinin bu kadar yakın olması ve mahkeme öncesi onayı göz önüne alındığında, seyahat değişikliğine de itiraz etmiyoruz'" şeklinde açıklama yaptı.

Celsius, müşterilerin faiz kazanmasına ve kredi almasına olanak tanıyan bir kripto kredi platformu olarak faaliyet gösteriyordu. Firma 2022'de iflas başvurusunda bulundu ve daha sonra 2024'te tasfiye edildi. Celsius'un tasfiyesinin bir parçası olarak, bazı fonlar Ionic Digital adlı yeni bir Bitcoin madencilik şirketi kurmak için kullanıldı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Planlar değişti! Türkiye'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı
Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı

Kadir İnanır yakın dostu Hülya Koçyiğit ve eşine dava açtı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
title