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Kripto dünyasında yeni dönem: SEC için üç aday yarışıyor

Kripto dünyasında yeni dönem: SEC için üç aday yarışıyor
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Robinhood hukuk şefi Dan Gallagher, Trump'ın başkanlık döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı için en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor. Obama döneminde de SEC komiserliği yapan Gallagher'ın adaylığı, kripto para sektörünün yakından takip ettiği bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Trump'ın SEC Başkanı Gary Gensler'i görevden alma sözü, kripto para dünyasında yeni bir dönemin habercisi oluyor. Mayıs ayında SEC'den Robinhood'un kripto işlemleriyle ilgili Wells bildirimi alan Gallagher'ın, sektörün içinden gelen bir isim olarak düzenleyici kurumun başına geçme olasılığı, kripto piyasasının geleceği açısından önem taşıyor.

Gallagher SEC Koltuğu İçin En Güçlü Aday

Dan Gallagher, Trump ekibinin SEC başkanlığı için değerlendirdiği isimler arasında başı çekiyor. Gallagher'ın yanı sıra Trump'ın 2016 geçiş ekibinden Paul Atkins ve eski SEC genel danışmanı Robert Stebbins de aday listesinde yer alıyor.

Trump'ın başkan koltuğuna oturduğu durumunda Gensler'in görevi bırakması bekleniyor. Bu durum, SEC'in kripto para yaklaşımında önemli değişikliklere yol açabilir.

Gallagher'ın potansiyel SEC başkanlığı, kripto sektörü için umut verici bir gelişme olarak görülüyor. Robinhood'daki görevi sırasında kripto para regülasyonları konusunda deneyim kazanan Gallagher, sektörün içinden gelen bir isim olarak dikkat çekiyor.

Trump yönetiminin SEC başkanı seçimi için birkaç haftalık bir değerlendirme süreci öngörülüyor. Bu süreçte adayların kripto para politikaları ve sektöre bakış açıları belirleyici rol oynayacak.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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