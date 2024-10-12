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Kripto dünyasında Trump hamlesi: WLFI projesi için tarih verildi

Kripto dünyasında Trump hamlesi: WLFI projesi için tarih verildi
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Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen World Liberty Financial, 15 Ekim'de WLFI tokenlerının halka açık satışını başlatıyor. Proje, DeFi alanında tam uyumlu bir platform sunmayı hedeflerken, kripto dünyasında heyecan ve tartışma yaratıyor.

Kripto para dünyası beklenmedik bir ismin katılımıyla yeni bir döneme adım atıyor. World Liberty Financial'ın WLFI token satışı, sadece yeni bir DeFi projesinin lansmanı değil aynı zamanda Trump ailesinin Blockchain dünyasına resmi girişi anlamına geliyor. Bu gelişme, kripto düzenlemeleri ve siyasetin dijital varlık piyasalarındaki rolü hakkında yeni soruları gündeme getiriyor.

Kripto Sektörü Trump Hamlesiyle Yeni Bir Döneme Giriyor

World Liberty Financial, WLFI tokenlerının halka açık satışıyla kripto dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Proje, 300 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Token arzının yüzde 20'si, 1,5 milyar dolarlık tam seyreltilmiş değerleme üzerinden satılacak.

Steve ve Zach Witkoff, Zach Folkman ve Chase Herro tarafından yönetilen şirket, alternatif finans için tamamen uyumlu, hepsi bir arada bir platform aracılığıyla dijital varlıkların yaygın olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Projenin ilk aşamasında, DeFi borç verme platformu Aave'in bir versiyonu hem Ethereum ana ağında hem de Katman 2 ağı Scroll'da başlatılacak.

Bu hamle, kripto sektöründe heyecan yaratırken bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. TD Cowen Washington Research Group'tan Jaret Seiberg, Trump ailesinin bu girişiminin, olası bir Trump başkanlığında kripto piyasası yapısı mevzuatının yürürlüğe girme olasılığını düşürebileceğini belirtiyor.

Projenin geleceği, teknolojik atılımların yanı sıra hukuki ve siyasi dinamiklere de şekil verecek. WLFI token satışı, kripto para dünyasının geleceğini şekillendirebilecek önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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