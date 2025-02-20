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Kripto dünyasında devrimi ilk spot XRP ETF'sinin onaylanmasıyla gerçekleşti

Kripto dünyasında devrimi ilk spot XRP ETF'sinin onaylanmasıyla gerçekleşti
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Brezilya, XRP tabanlı ilk spot ETF'yi onaylayarak kripto yatırımcıları için yeni bir fırsat sunuyor. Hashdex'in Nasdaq XRP Endeks Fonu, B3 borsasında işlem görmeye başlayacak. Bu gelişme, Brezilya'nın kripto pazarındaki liderliğini pekiştiriyor.

Kripto dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Brezilya, XRP tabanlı ilk spot exchange-traded fund (ETF) için onay verdi. Hashdex'in liderliğindeki bu fon, ülkenin B3 borsasında işlem görecek.

Brezilya Kripto Yatırımcıları İçin Yeni Bir Dönem Başlattı

Brezilya, XRP tabanlı ilk spot borsa yatırım fonunu (ETF) onayladı. Hashdex'in Nasdaq XRP Endeks Fonu, Brezilya'nın B3 borsa platformunda işlem görmeye başlayacak. Ülkenin finansal yatırımlar düzenleyicisi, ETF'nin onayının verildiğini açıkladı. Kripto varlık yöneticisi Hashdex, fonun ne zaman faaliyete geçeceğine dair henüz bir tarih belirtmedi.

Bu onay, dünya genelinde kripto odaklı yatırımlara olan artan talebi karşılamak amacıyla getirilen düzenlemelerin daha elverişli hale gelmesi ve perakende ile kurumsal yatırımcılar arasında genişleyen kabul ile birlikte geldi. XRP, 158 milyar dolarlık piyasa değeriyle dijital varlıklar arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Brezilya, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi ve ABD ile Kanada'dan sonra Amerika kıtasının üçüncü en büyük ekonomisi olarak dikkat çekiyor. Ülke, aynı zamanda bölgenin en büyük kripto oyuncusu konumunda yer alıyor. Bu noktada Brezilya, diğer Latin Amerika ülkelerine göre daha fazla Bitcoin ETF'sine sahip ve birçok büyük banka, yatırımcılara kripto para varlıklarıyla ilgili çeşitli ürünler sunuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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