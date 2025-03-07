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Kripto dünyasında büyük hamle: Coinbase gizlilik için Iron Fish ekibini transfer etti

Kripto dünyasında büyük hamle: Coinbase gizlilik için Iron Fish ekibini transfer etti
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Coinbase, Iron Fish ekibini bünyesine katarak Base platformundaki gizlilik özelliklerini güçlendiriyor. Stratejik bu adımla gelişmiş gizlilik herkes için erişilebilir hale geliyor.

Coinbase, gizlilik odaklı Iron Fish ekibini satın alarak Base ağının gizlilik özelliklerini güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Bu işlem, Iron Fish'in bağımsız çalışmalarını da desteklemeyi sürdürecek. Elena Nadolinski liderliğindeki ekip, Base üzerinde kullanıcı mahremiyetini koruyacak yeni araçlar geliştirecek.

Coinbase Güvenliğini Artırmak Adına Iron Fish'i Satın Aldı

Coinbase, kripto para dünyasında gizliliği artırmak için önemli bir adım attı. Şirket, özel işlem teknolojileri geliştiren Iron Fish ekibini bünyesine kattığını resmi kanallarından duyurdu. Anlaşma kapsamında Iron Fish'in Blockchain ve kripto parası değil, sadece geliştirici ekibi Coinbase'e transfer olacak.

Edinilen bilgilere göre, Iron Fish'in kurucusu ve CEO'su Elena Nadolinski ile ekibin kilit isimlerinden Jason Spafford, Coinbase'in katman 2 çözümü Base üzerinde çalışacak yeni bir gizlilik odaklı birime liderlik edecek. Bu ekip, Base ağındaki işlemlerde kullanıcı mahremiyetini koruyacak araçlar geliştirmekle görevlendirildi.

Coinbase yaptığı açıklamada, gizliliğin kripto ekosisteminde "isteğe bağlı bir özellik değil, temel bir yapı taşı" olduğunu vurguladı. Şirket, bu stratejik hamleyle herkesin gelişmiş gizlilik özelliklerine erişimini sağlamayı hedefliyor.

Blockchain teknolojisinde şeffaflık ve gizlilik dengesini kurmak, sektörün en zorlu konularından biri olarak görülüyor. Çoğu Blockchain ağı işlem detaylarını varsayılan olarak herkesin görebileceği şekilde kaydederken, bu durum kullanıcı mahremiyeti açısından endişelere yol açıyor. Öte yandan gizlilik özellikleri, yasa dışı faaliyetlerde kötüye kullanım potansiyeli nedeniyle düzenleyici kurumların da yakın takibinde bulunuyor.

Coinbase, Base ağına doğrudan gizlilik özellikleri entegre ederek, geliştiricilere daha güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu merkeziyetsiz uygulamalar oluşturabilmeleri için gerekli altyapıyı sunmayı planlıyor.

Satın alma sonrası Iron Fish Blockchain ağı ve kripto parası, Iron Fish Vakfı çatısı altında Coinbase veya Base ile herhangi bir bağlantısı olmadan faaliyetlerine devam edecek. Nadolinski'nin ise hem Coinbase'teki yeni görevini yürüteceği hem de Iron Fish Vakfı'nın yönetim kurulunda yer alarak projenin sürekliliğini sağlayacağı belirtildi.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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