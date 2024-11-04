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Kripto dünyası 2026 ABD seçimleri için çalışmalara başladı

Kripto dünyası 2026 ABD seçimleri için çalışmalara başladı
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Haberler
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Fairshake PAC, 2026 ara seçimleri için kripto yanlısı adayları destekleme amacıyla daha şimdiden 78 milyon dolar topladı. Coinbase ve Andreessen Horowitz'in büyük katkılarıyla dikkat çeken bu fonlama, sektörün Amerikan politikasındaki rolünü pekiştirmeye yönelik büyük bir adım olarak görülüyor.

2024 ABD seçim sonuçları henüz açıklanmadan, kripto para sektörü destekçileri geleceği şekillendirmeye başladı. Fairshake PAC, Coinbase ve Andreessen Horowitz gibi devlerden aldığı büyük bağışlarla toplam 78 milyon dolarlık bütçeye ulaşarak 2026 ara seçimlerine hazırlandığını duyurdu. Bu, sektörün politik alandaki ağırlığını ve Amerikan politikasındaki etkisini artırma niyetini gösteriyor.

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Kripto para ekosisteminin önde gelen isimleri, 2024 ABD seçimlerinin sonuçları henüz netleşmeden, gözlerini 2026 ara seçimlerine çevirmiş durumda. Kripto dostu siyasetçilere destek sağlamak amacıyla kurulan Fairshake Siyasi Eylem Komitesi (PAC), kısa bir süre önce yaptığı açıklamada önemli bir finansal eşiği aştığını duyurdu.

Fairshake PAC'in bütçesi, sektörün dev isimlerinden gelen yeni bağışlarla 78 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın 48 milyon dolarlık kısmı, Coinbase ve Andreessen Horowitz gibi sektörün önde gelen kurumlarından sağlandı. Coinbase'in üst yöneticisi Brian Armstrong'un 30 Ekim tarihinde yaptığı 25 milyon dolarlık katkı ve Andreessen Horowitz'in 23 milyon dolarlık desteği, bu büyük bütçenin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Fairshake PAC sözcüsü, Blockchain ve kripto para teknolojilerine yönelik algının önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekti. Komite, Amerikan yenilikçiliğini destekleyen, istihdam olanaklarını genişleten ve akılcı düzenlemeleri savunan adayların yanında yer almaya devam edeceklerini bildirdi.

2024 seçim döneminde kripto sektörünün her iki partiye yönelik medya harcamaları da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bu harcamaların kayda değer bir bölümü, Ohio Senatosu'nda Cumhuriyetçi aday Bernie Moreno'nun, mevcut Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Demokrat Sherrod Brown'a karşı yürüttüğü seçim kampanyasına yönlendirildi.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'daki güç dengesinin 2025'e kadar netlik kazanmayacağı öngörülüyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı ise kamuoyu araştırma şirketleri tarafından oldukça rekabetçi olarak değerlendiriliyor.

Başkan adaylarının her ikisi de kripto sektörüne olumlu yaklaştıklarını açıklarken, seçim sürecinde sosyal medyada yanıltıcı bilgiler de dolaşıma giriyor. MicroStrategy Başkanı Michael Saylor'un 30 Ekim'de ortaya attığı, Trump'ın Bitcoin vergilendirmesini değiştireceğine dair asılsız iddiası, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmıştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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