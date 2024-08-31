Kripto dostu ülkeler belli oldu

Henley & Partners'ın yakın zamanda yayımladığı 2024 Kripto Benimseme Endeksi, küresel kripto arenasında hangi ülkelerin başı çektiğini gözler önüne serdi. Araştırma sonuçları, Asya-Pasifik bölgesinin kripto para birimlerinin benimsenmesinde öncü rol üstlendiğini gösteriyor.

Asya-Pasifik Ülkeleri Kripto Dostu Projeleriyle Dikkat Çekiyor

Henley Kripto Benimseme Endeksi raporlarına göre Singapur, zirvede yer alarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Singapur, 60 üzerinden aldığı 45,7 puanla listenin ilk sırasına yerleşti. Bu başarının arka planında Singapur'un teknoloji, yenilikçilik ve düzenleyici çerçeve alanlarındaki üstün performansı yatıyor. Özellikle "Ödeme Hizmetleri Yasası" gibi ilerici adımlar, ülkenin kripto dostu imajını pekiştiriyor.

Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) öncülük ettiği Project Orchid ve Project Guardian gibi girişimler, tokenızasyon alanında önemli deneyimler kazanılmasını sağlıyor. Bu projeler, DBS Bankası'nın Blockchain ağı tabanlı hazine tokenları gibi yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor.

Hong Kong, endekste ikinci sırayı alarak Asya-Pasifik bölgesinin kripto alanındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Çin'in özel idari bölgesi olan Hong Kong, özellikle vergi avantajları ve ekonomik faktörler açısından yüksek puanlar topladı. Bölgede finans ve teknoloji sektörlerinin kripto para birimlerine olan ilgisi, bu alandaki gelişmeleri hızlandırıyor.

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) düzenleyici Sandbox aracılığıyla yenilikçi projelere ev sahipliği yapıyor. Örneğin Project Ensemble ile merkez bankası dijital para birimi ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu üzerine çalışmalar yürütülüyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor. BAE, 41,8 puanla diğer iki pasifik ülkesini yakından takip ediyor. BAE, özellikle vergi avantajları konusunda rakiplerinin önüne geçerken, inovasyon ve teknoloji alanlarında da kayda değer başarılar elde ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kripto ekosistemindeki yükselişi, ülkedeki girişimcilik ruhunun ve hükümet desteğinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Bu sonuçlar, kripto para birimlerinin küresel finansal sisteme entegrasyonunda Asya-Pasifik bölgesinin oynadığı kritik rolü gözler önüne seriyor. Önümüzdeki dönemde, bu ülkelerin kripto alanındaki liderliklerini nasıl sürdürecekleri ve diğer ülkelerin bu yarışta nasıl konumlanacakları merakla bekleniyor.