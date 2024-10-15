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Kripto devi Tether faaliyet alanını genişletiyor

Kripto devi Tether faaliyet alanını genişletiyor
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Tether CEO'su Paolo Ardoino, şirketin emtia ticareti ve geleneksel finans (TradFi) fırsatlarını araştırdığını açıkladı. Bu hamle, dünyanın en büyük stablecoin ihraççısının faaliyet alanını genişletme niyetini gösteriyor. Ardoino, bu girişimlerin Tether'ın stablecoin rezervlerinden ayrı tutulacağını vurguladı.

Kripto para dünyasının önemli oyuncularından Tether, yeni bir stratejik hamle ile dikkat çekiyor. Şirketin CEO'su Paolo Ardoino, Tether'ın geleneksel finans ve emtia ticareti alanlarında fırsatları değerlendirdiğini belirtti. Bu açıklama, kripto para sektörünün geleneksel finans dünyasıyla yakınlaşma trendinin yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Tether Stablecoin Dışında Yeni İş Kollarına Yöneliyor

Tether (USDT), piyasa değerine göre dünyanın en büyük stablecoini olarak biliniyor. Şirket, son zamanlarda yatırım kolu da dahil olmak üzere ayrı bölümler oluşturdu. Ardoino, Haziran ayında verdiği bir röportajda şirketin 12 aylık bir süre içinde 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını söylemişti.

Tether emtia ticareti içindeki fırsatları inceliyor. Ayrıca isimsiz kaynaklara dayandırılarak, Tether'ın emtia alanında çalışan birkaç firma ile "ABD doları borç verme fırsatlarını" görüştüğü bildirildi.

Tether'ın en son üç aylık tasdik raporu, şirketin 2024'ün ilk yarısında 5,2 milyar dolarlık rekor net kâr elde ettiğini gösterdi. Bu durum, şirketin yeni yatırımlar için kullanılabilecek önemli bir sermayeye sahip olduğunu işaret ediyor.

Nisan ayında Tether, Blackrock Neurotech adlı bir biyoteknoloji şirketine 200 milyon dolar yatırım yaptığını açıklamıştı. Bu şirket, felç, işlev kaybı ve nörolojik bozukluklardan muztarip insanlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Ardoino, o dönemde Tether'ın yatırımlarının, şirketin büyük sermaye rezervleri tutmasını gerektiren stablecoin işinden ayrı olduğunu yinelemişti.

Tether'ın bu yeni stratejisi, kripto para şirketlerinin geleneksel finans dünyasına entegre olma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Bu hamle, sektörün geleceği açısından önemli olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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