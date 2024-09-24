Kripto devi Kraken, Avrupa'da önemli bir satın alıma imza attı

Kraken, kripto para ekosistemindeki konumunu güçlendirmek için önemli bir adım attı. Hollanda'nın en eski kayıtlı kripto aracılık firmalarından BCM'yi bünyesine katan borsa, bu hamleyle hem Hollanda pazarındaki varlığını güçlendirdi hem de Avrupa genelindeki genişleme stratejisini hızlandırdı. Bu satın alma, yaklaşan MiCA düzenlemesi öncesinde Kraken'in bölgedeki operasyonlarını optimize etme ve uyum sağlama çabalarının kritik bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kraken Hollanda Üzerinden Avrupa'ya Açılıyor

Kraken'in bu stratejik hamlesi, kripto para endüstrisinin Avrupa'daki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Satın alma işlemi, Avrupa Birliği'nin kripto varlık piyasaları için hazırladığı ilk kapsamlı düzenleyici çerçeve olan Markets in Crypto-Assets (MiCA) yasasının tam olarak yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce tamamlandı.

Kraken'in Avrupa Genel Müdürü Brian Grahan, bu satın almanın şirketin Avrupa genişleme çabalarında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Grahan, açıklamasında "Avrupa'da küresel ölçeği, uyumlu bir hizmet sunumu ve üstün müşteri deneyimiyle birleştirebilen çok az şirketten biriyiz. Müşterilerimiz, kripto paranın tam potansiyelini açığa çıkarmak için gereken premium ticaret ve yatırım deneyimlerini sunmamızdan faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Bu satın alım Kraken'in Hollanda'daki varlığını güçlendirirken, aynı zamanda Fransa ve Polonya'da sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansına sahip bir iş modeli geliştirmesine de olanak tanıyor. Hamle şirketin Avrupa kripto para pazarındaki konumunu sağlamlaştırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kripto para uzmanları, Kraken'in bu hamlesinin diğer büyük borsaları da benzer stratejik adımlar atmaya teşvik edebileceğini öngörüyor. Avrupa kripto para pazarındaki rekabetin artmasıyla birlikte, kullanıcıların daha geniş hizmet yelpazesi ve daha rekabetçi fiyatlardan yararlanabileceği belirtiliyor.

Blockchain teknolojisi ve kripto paraların finans dünyasını dönüştürmeye devam ettiği bu dönemde, Kraken'in BCM satın alımı, geleneksel finans ile dijital varlıklar arasında köprü kurma potansiyeli taşıyor. Bu gelişme, Avrupa'daki kripto para sektörünün olgunlaşma sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.