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Kripto destekli tahmin piyasaları manipüle edilmiyor

Kripto destekli tahmin piyasaları manipüle edilmiyor
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Kalshi kurucusu Tarek Mansour, Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde 20 puanlık farkla önde olduğunu gösteren Polymarket tahminlerinin manipüle edilmediğini açıkladı. Mansour, Kalshi'den elde edilen verileri sunarak iddiaları çürüttü ve tahmin piyasalarının yeni bir gerçeklik kaynağı olduğunu vurguladı.

Kripto dünyasında tahmin piyasaları, seçim sonuçlarını öngörmede yeni bir güç olarak ortaya çıkıyor. Ancak bu platformların güvenilirliği hala tartışma konusu. Blockchain tabanlı Kalshi ve Polymarket gibi platformlar arasındaki rekabet, tahmin piyasalarının geleceğini şekillendirirken, kullanıcıların ve analistlerin bu platformlara olan güveni de sınanıyor.

Geleneksel Anketler Karşısında Yenilikçi Çözüm

Kripto dünyasında tahmin piyasaları, geleneksel anketlere alternatif olarak popülerlik kazanıyor. Kalshi kurucusu Tarek Mansour'un açıklamaları, bu yeni trendin güvenilirliğini güçlendiriyor. Mansour, Polymarket'taki Trump lehine 20 puanlık farkın manipülasyon olmadığını savundu.

Kalshi'nin "yalnızca Amerikalılara özel" yapısı, tahmin piyasalarının güvenilirliğini artıran bir faktör olarak görülüyor. Bu özellik, yabancı müdahale endişelerini azaltıyor. Mansour, Kalshi'den elde edilen verilerin Polymarket sonuçlarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Elon Musk gibi önemli isimler, para ile desteklenen tahminlerin daha doğru sonuçlar verdiğini savunuyor. Bu görüş, tahmin piyasalarının popülaritesini yükseltiyor. Ancak eleştirmenler, Polymarket gibi platformların ABD dışından kullanılmasının sonuçları etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Tahmin piyasaları, seçim analizlerinde yeni bir çağ başlatıyor. Bu platformlar, geleneksel anketlere göre daha dinamik ve gerçek zamanlı veriler sunuyor. Kullanıcılar, finansal risk alarak tahminlerde bulunduğundan, sonuçların daha doğru olabileceği düşünülüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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