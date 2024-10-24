Kripto borsası yöneticisi 8 aylık tutukluluğun ardından Nijerya'dan ayrıldı

Aylarca süren hapis hayatının ardından Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, kara para aklama suçlamalarının düşürülmesiyle Nijerya'dan ayrıldı. Kısa bir süre önce Kuje Hapishanesi'nden serbest bırakılan Gambaryan, sağlık sorunları nedeniyle acil tıbbi tedavi için ABD'ye dönüş yaptı. Bu serbest bırakılma, hem Gambaryan ailesi için büyük bir rahatlama hem de Binance için önemli bir gelişme oldu.

Binance Yetkilisi Tigran Gambaryan Nijerya'dan Serbest Bırakıldı

Kripto para borsası Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan, Nijerya'da kara para aklama suçlamalarından serbest bırakıldı. Kuje Hapishanesi'nde geçirdiği uzun tutukluluk sürecinin ardından ülkeden ayrılan Gambaryan'ın sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ailesinden yapılan açıklamada Gambaryan'ın tahliye edildikten hemen sonra Nijerya'yı terk ettiği belirtildi. Amerika merkezli hukuk ekibinden bir avukat, müvekkilinin ABD'ye döndüğünü doğruladı.

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu savcılığı, Gambaryan hakkındaki kararın Binance Holdings Limited'deki konumu ve uluslararası diplomatik gerekçeler göz önünde bulundurularak alındığını açıkladı.

Sekiz aylık tutukluluk sürecinde sağlık durumu ciddi şekilde kötüleşen Gambaryan'ın, sıtma ve zatürree gibi hastalıklarla mücadele ettiği, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığı bildirildi. Daha önce reddedilen kefalet talepleri, Çarşamba günü alınan kararla yurtdışında tedavi görebilmesi için onaylandı.

Eşi Yuki Gambaryan'ın yürüttüğü serbest bırakılma kampanyası sonuç verirken, ABD hükümetinin de sürece destek verdiği belirtildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gambaryan'ın insani gerekçelerle serbest bırakıldığını ve tıbbi tedavi için ülkeye döneceğini duyurdu.

Binance CEO'su Richard Teng, Gambaryan'ın tahliyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öte yandan Binance'in Nijerya'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla ilgili iki davası halen devam ediyor.