Kripto borsası WazirX'in son hamlesi müşterileri kızdırdı

Hindistan merkezli kripto para borsası WazirX, 230 milyon dolarlık hack saldırısının ardından zor bir durumla karşı karşıya. Borsa, zararları yönetmek için bir müşteri anketi başlatarak fonların nasıl dağıtılacağını sordu. Bu hamle sektör oyuncuları ve müşteriler tarafından borsaya yönelik sert eleştiriler gelmesine neden oldu.

WazirX'in Anketi Sektörde Tartışma Yarattı

Hindistan'ın önde gelen kripto para borsalarından WazirX, geçtiğimiz haftalarda yaşanan 230 milyon dolarlık siber saldırının ardından aldığı kararla sektörde büyük yankı uyandırdı. Kullanıcı fonlarının neredeyse yarısına tekabül eden bu kayıp sonrasında borsa, beklenmedik bir hamle yaparak müşterilerine anket düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde başlatılan ankette WazirX, kullanıcılarına ilginç bir teklif sundu. Bu teklif fonlarının yüzde 55'ine derhal erişim sağlama karşılığında, olası kurtarma operasyonlarında sıra belirleme hakkı oldu. Bu hamle, sektör temsilcileri ve kullanıcılar arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Borsanın kurucusu Nischal Shetty, anketin yasal bir zorunluluk taşımadığını ve sadece kullanıcı görüşlerini alma amacı güttüğünü belirtti. Ancak bu açıklama, eleştirilerin dozunu artırmaktan başka bir işe yaramadı.

Rakip borsaların yöneticileri, WazirX'in bu yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. Giottus'un kurucusu Arjun Vijay, anketi "manipülatif" olarak nitelendirirken, CoinDCX'in kurucusu Sumit Gupta, bu tutumun sektöre zarar verdiğini vurguladı. Unocoin'den Dr. Sathvik Vishwanath ise zaten zorlu bir dönemden geçen kripto endüstrisinin bu tür olaylarla daha da yıprandığına dikkat çekti.

Kullanıcılar cephesinde de tepkiler gecikmedi. Platformun müşterileri, borsanın önerisini "toplumsallaştırılmış zarar, özelleştirilmiş kâr" modeli olarak yorumladı. Hack olayından etkilenmeyen kullanıcıların neden zarara ortak edildiği sorusu ise yanıtsız kaldı.