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Kripto borsası Cryptocom SEC'e meydan okuyor

Kripto borsası Cryptocom SEC'e meydan okuyor
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Crypto.com, SEC'e karşı açtığı davada, önceki kripto kararlarına dayanarak güçlü bir yasal zemine sahip olduğunu iddia ediyor. Baş hukuk yetkilisi Nick Lundgren, mahkemelerin kripto endüstrisine SEC'nin aşırı düzenleme girişimlerinden koruma sağladığını vurguluyor. Bu dava, kripto regülasyonlarının geleceğini şekillendirebilir.

Kripto para dünyası, regülasyon tartışmalarıyla çalkalanmaya devam ederken Crypto.com'un SEC'e karşı açtığı dava, sektörün geleceği için kritik bir dönüm noktası olabilir. Şirket, Wells bildirisi almasına rağmen ABD'deki faaliyetlerini sürdürüyor ve yasal mücadelesinde iyimser. Bu durum, kripto şirketlerinin düzenleyici kurumlarla nasıl etkileşime gireceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

Emsal Kararlar Crypto.com'a Güç Veriyor

Crypto.com, SEC'e karşı açtığı davada güçlü bir pozisyon aldığını iddia ediyor. Şirketin baş hukuk yetkilisi Nick Lundgren, önceki kripto davalarındaki kararların kendilerine avantaj sağladığını vurguluyor.

Lundgren, "ABD Mahkemeleri, kripto sektörüne çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağladı." açıklamasını yaptı. Bu ifade, SEC'nin kripto varlıkları menkul kıymet olarak sınıflandırma çabalarına karşı bir duruş niteliği taşıyor.

Crypto.com hamlesi, Grayscale ve Ripple davalarındaki emsal kararları temel alıyor. Bu kararlar, kripto varlıkların yasal statüsüne ilişkin önemli örnek oluşturdu.

Şirket, Wells bildirisi almasına rağmen ABD'deki operasyonlarını sürdürüyor. Hukuk uzmanı Michael Gold, Wells bildirisinin nihai bir karar olmadığını ve şirketlerin savunma yapma hakkı olduğunu belirtiyor.

Crypto.com'un bu çabası, sadece kendisi için değil, tüm kripto ekosistemi için kritik sonuçlar doğurabilir. Dava sonucu, gelecekteki kripto regülasyonlarını şekillendirebilir ve sektörün geleceğini etkileyebilir.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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