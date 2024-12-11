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Kripto boğa piyasasında asıl kim zengin oluyor?

Kripto boğa piyasasında asıl kim zengin oluyor?
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Kripto piyasasında boğa dönemi yaşanırken yatırımcıların yanı sıra aslında sistemde görünmeyen kazananlar da mevcut. Piyasanın inişli çıkışlı dönemden geçtiği şu günlerde gelin hep birlikte "Kripto boğa piyasasında asıl kim zengin oluyor?" sorusuna yanıt arayalım...

Kripto para piyasasında yaşanan boğa koşusu sırasında memecoin yatırımına yönelik büyük bir ilgi gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcılar arasında büyük kazançlar ve kayıplar yaratırken asıl kazançlı çıkanların, bu ekosistemin altyapısını sağlayan firmalar olduğu görülüyor.

Memecoin popülaritesi, Solana tabanlı merkeziyetsiz uygulamaların (DApps) rekor gelirler elde etmesini sağladı. Örneğin, otomatik piyasa yapıcı Raydium, bu ay içinde yalnızca 24 saatlik işlem ücretlerinden 11 milyon dolar gelir elde etti.

Solana ağında zincir üzerindeki faaliyetler büyük bir artış gösterdi. Merkeziyetsiz borsalardaki günlük işlem hacimleri, 1,6 milyar dolardan 10 milyar dolara kadar yükseldi. Bu gelişme, tarihsel olarak kripto para boğa piyasalarının Kaliforniya Altına Hücum dönemiyle karşılaştırılmasına neden oluyor. 1848-1855 yılları arasında altın keşfiyle başlayan bu dönemde, asıl zenginleşenler altın arayanlar değil, onlara malzeme ve hizmet sağlayan girişimcilerdi. Kripto dünyasında da aynı şekilde, altyapı sağlayıcıları asıl kazananlar arasında yer alıyor.

Altyapı sağlayıcılarının rolü

Bitget CEO'su Gracy Chen, kripto para ekosisteminde altyapı sağlayıcılarının önemini vurgulayarak, bu şirketlerin "ekosistemin işlemesi için gerekli olan temel hizmetleri sunduğunu" belirtiyor. Binance sözcüsü ise bu şirketlerin arasında stablecoin ihraççıları, blockchain ağları, madencilik şirketleri ve borsa yatırım fonu sağlayıcılarının bulunduğunu ifade ediyor.

Özellikle Solana ekosistemindeki merkeziyetsiz borsalar, memecoin ticaretinden büyük ölçüde faydalanıyor. Bunun yanı sıra, Phantom gibi sofistike cüzdan uygulamaları da kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çekiyor. Pump.fun gibi token ve memecoin başlatma platformları, kullanıcı talebiyle artan işlem hacimlerinden ciddi gelirler elde ediyor.

Kripto dünyasının altına hücum benzerliği

Bitget CEO'su Chen, kripto piyasalarının geçmişteki "altına hücum" dönemlerine benzetilebileceğini belirtiyor. 2017-2018 ICO (Initial Coin Offering) patlamasında da görüldüğü üzere, kazançlar genellikle yatırımcılar yerine bu sistemleri geliştirenlere gidiyor. Binance sözcüsü ise kripto piyasalarının çok boyutlu yapısına dikkat çekerek, bilgi ve analiz araçlarına erişimin kullanıcıların daha bilinçli kararlar almasına olanak tanıdığını söylüyor.

Boğa piyasası sürdürülebilir mi?

Uzmanlar, mevcut boğa piyasasının sürdürülebilirliği konusunda temkinli. Solana'daki işlem ücretlerinin uzun vadede dengelenmesi beklenirken, Binance sözcüsü, ücret artışlarının genellikle geçici olduğunu ifade ediyor. Solana'nın uzun vadeli bir sürdürülebilirlik için DApp faaliyetlerine olan bağımlılığını azaltarak oyun, merkeziyetsiz finans ve diğer büyüme potansiyeline sahip alanlara yönelmesi gerektiği belirtiliyor.

Bitget CEO'su Chen, mevcut piyasanın blokzincir altyapısını bir stres testine tabi tuttuğunu ve yüksek işlem ücretlerini azaltma ile ağ kapasitesini artırma konularının yeniden gündeme geldiğini ifade ediyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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