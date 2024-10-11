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Kripto balinası 35 milyon dolarlık saldırıya uğradı

Kripto balinası 35 milyon dolarlık saldırıya uğradı
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Blast Blockchain ağında bir kripto balina, kimlik avı saldırısıyla 35 milyon dolar değerinde fwDETH tokenı kaybetti. Saldırgan, mağdurun farkında olmadan imzaladığı sahte bir "izin" ile fonları ele geçirdi. Bu olay, kripto dünyasında güvenlik açıklarının ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Kripto para dünyasında güvenlik endişeleri yeniden gündeme geldi. Blast ağında yaşanan bu son vaka, büyük yatırımcıların bile sofistike saldırılara karşı savunmasız olabileceğini gösteriyor. Olay, kripto varlıkların güvenliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirirken, yatırımcıları daha dikkatli olmaya davet ediyor.

Kripto Yatırımcısı Sahte İzinle Milyonlarını Kaybetti

Kripto para ekosisteminde yaşanan son güvenlik ihlali, sektörün karşı karşıya olduğu tehditleri bir kez daha gündeme getirdi. Blast ağında gerçekleşen olay, bir kripto balinanın 15.079 Few Wrapped Duo ETH (fwDETH) kaybetmesiyle sonuçlandı. Bu kayıp, yaklaşık 35 milyon dolar değerinde bir varlığa tekabül ediyor.

Saldırı, kimlik avı yöntemiyle gerçekleştirildi. Mağdur, farkında olmadan sahte bir "izin" imzası atarak saldırganın cüzdanından fonları boşaltmasına olanak sağladı. Bu tür saldırılar, kripto para ekosisteminde giderek daha sofistike hale geliyor ve büyük yatırımcıları bile hedef alabiliyor.

Olay ilk olarak kripto dolandırıcılık karşıtı çözüm platformu Scam Sniffer tarafından tespit edildi. Ardından güvenlik firması PeckShield BlockSec de durumu doğruladı. BlockSec'in kurucu ortağı Yajin Zhou verdiği demeçte, "Görünüşe göre saldırgan, mağduru çevrim dışı bir izin mesajı imzalamaya ikna etti ve ardından imzalanan izin mesajını kullanarak mağdurun hesabından fwDETH tokenını boşalttı." dedi.

Bu saldırı, kullanıcının önemli miktarda fwDETH kaybetmesine neden olmakla kalmadı, aynı zamanda token değerinde keskin bir düşüşe de yol açtı. Verilere göre olaydan saatler sonra DETH'in değeri 2000 dolardan 100 dolara düşerek yüzde 90'dan fazla azaldı. Bu yazının yazıldığı sırada token değeri kısmen toparlanarak 1000 dolara yükseldi.

Blockchain teknolojisinin güvenliği konusunda uzmanlar, kullanıcıların her işlemde son derece dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle büyük miktarda varlığa sahip yatırımcıların, işlem yaparken çift faktörlü doğrulama gibi ek güvenlik önlemlerini kullanmaları öneriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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