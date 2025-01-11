Kripto araştırma şirketi Messari küçülmeye gitti

2018'de kurulan ve kripto para sektörünün önde gelen araştırma şirketlerinden Messari'de yeni bir dönem şekilleniyor. Point72 Ventures, Brevan Howard ve Galaxy Digital gibi dev yatırımcıların desteklediği şirket, yeni CEO Eric Turner yönetiminde ilk büyük yapısal değişikliğe imza attı.

Sektör Genelinde İşten Çıkarmalar Sürüyor

Messari'nin yeni CEO'su Eric Turner, şirketin temel ürün hatlarındaki büyümeye odaklanmak için organizasyon yapısında değişikliğe gittiğini açıkladı. Turner, şirketin henüz bu haberi kamuoyuna duyurmadığını belirtti.

Yüzde 15'lik personel kesintisi sadece tam zamanlı çalışanları kapsıyor. Duruma yakın kaynaklar, şirketin aynı zamanda yılbaşında birçok sözleşmeli çalışanın sözleşmesini yenilememe kararı aldığını aktardı.

Messari, Blockchain araştırma alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Şirket, gelişmekte olan kripto sektörleri hakkında analitik raporlar yayınlıyor, fiyatlandırma verileri sağlıyor ve New York City'de Mainnet adlı yıllık konferans düzenliyor.

Şirketin değeri en son 2022'de gerçekleşen 21 milyon dolarlık sermaye artırımında 300 milyon dolar olarak belirlendi. Steve Cohen'in Point72 Ventures'ı, hedge fon devi Brevan Howard ve Mike Novogratz'ın Galaxy Digital'i şirketin önemli finansal destekçileri arasında yer alıyor.