Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

Edirne'de kritik ziyaret başladı

Kripto araştırma şirketi Messari küçülmeye gitti

Kripto araştırma şirketi Messari küçülmeye gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para araştırma platformu Messari personel azaltımına gitti. CEO Eric Turner, şirketin organizasyon yapısında değişikliğe gittiğini duyurdu. Kraken, Sky Mavis ve Paxos gibi sektörün önde gelen şirketlerinin ardından Messari de tam zamanlı çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkardı.

2018'de kurulan ve kripto para sektörünün önde gelen araştırma şirketlerinden Messari'de yeni bir dönem şekilleniyor. Point72 Ventures, Brevan Howard ve Galaxy Digital gibi dev yatırımcıların desteklediği şirket, yeni CEO Eric Turner yönetiminde ilk büyük yapısal değişikliğe imza attı.

Sektör Genelinde İşten Çıkarmalar Sürüyor

Messari'nin yeni CEO'su Eric Turner, şirketin temel ürün hatlarındaki büyümeye odaklanmak için organizasyon yapısında değişikliğe gittiğini açıkladı. Turner, şirketin henüz bu haberi kamuoyuna duyurmadığını belirtti.

Yüzde 15'lik personel kesintisi sadece tam zamanlı çalışanları kapsıyor. Duruma yakın kaynaklar, şirketin aynı zamanda yılbaşında birçok sözleşmeli çalışanın sözleşmesini yenilememe kararı aldığını aktardı.

Messari, Blockchain araştırma alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Şirket, gelişmekte olan kripto sektörleri hakkında analitik raporlar yayınlıyor, fiyatlandırma verileri sağlıyor ve New York City'de Mainnet adlı yıllık konferans düzenliyor.

Şirketin değeri en son 2022'de gerçekleşen 21 milyon dolarlık sermaye artırımında 300 milyon dolar olarak belirlendi. Steve Cohen'in Point72 Ventures'ı, hedge fon devi Brevan Howard ve Mike Novogratz'ın Galaxy Digital'i şirketin önemli finansal destekçileri arasında yer alıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

İtalya'dan Baykar'a "dev" teklif
img

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekiline 200 TL harçlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li vekilden 'Öcalan' gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
Yoğun bakımda yatan hastanın başında dişlerini temizleyen hemşire kovuldu

Yoğun bakımda mide bulandıran anlar! Hemşirenin hareketi tepki topladı

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.