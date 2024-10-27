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Kripto analizlerinde devrim: Arkham Intelligence Solana Blockchain entegrasyonunu duyurdu

Kripto analizlerinde devrim: Arkham Intelligence Solana Blockchain entegrasyonunu duyurdu
Haberler
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Arkham Intelligence, Solana Blockchain verilerini platformuna entegre ettiğini açıkladı. Bu yenilik, kullanıcılara büyük fon hareketlerini izleme ve ticaret performanslarını detaylıca analiz etme fırsatı tanıyor.

Arkham Intelligence, Solana Blockchain verilerini entegre ederek kripto para analizlerine yeni bir boyut getirdi. Bu entegrasyonla birlikte kullanıcılar, büyük fon hareketlerini izleyebilecek ve ticaret performanslarını detaylı bir şekilde görselleştirebilecekler. Geliştirilmiş özelliklerle donatılan bu platform, Solana kullanıcılarına ve analistlerine derinlemesine analiz imkanları sunuyor.

Arkham Intelligence Solana Entegrasyonunu Başlattı

Blockchain analiz dünyasının önde gelen platformlarından Arkham Intelligence, Solana ekosistemini kucaklayan önemli bir hamle yaptı. Platform, Solana Blockchain verilerini sistemine entegre ederek kullanıcılarına yeni olanaklar sunmaya başladı.

Entegrasyon kapsamında kullanıcılar, Solana ağındaki büyük fon transferlerini anlık olarak izleyebilecek, başarılı tüccar cüzdanlarının hareketlerini detaylı şekilde inceleyebilecek ve kendi ticaret performanslarını kapsamlı olarak değerlendirebilecek. Özellikle Solana üzerindeki meme kripto para birimi işlemlerine odaklanan tüccarlar için özel raporlama araçları da sistemde yerini aldı.

Bu önemli gelişme, Arkham'ın ABD Hükümetine ait kripto cüzdanlarında tespit ettiği 20 milyon dolarlık hack vakasını açıklamasından sonra duyuruldu.

Geçtiğimiz yıl Blockchain istihbaratı konusundaki yaklaşımları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Arkham, 2024 Ekim itibariyle sektörde saygın bir konuma ulaştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Blockchain

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