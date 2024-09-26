Kripto alımlarında yeni dönem başlıyor: Ledger ve Uphold'dan önemli ortaklık

Kripto para donanım cüzdanı lideri Ledger, Uphold'un Topper servisiyle gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde kullanıcılara fiat paralarla kripto alımı sunacak yeni bir platform ekledi. Bu ortaklık, kripto para alımlarını daha erişilebilir hale getirmeyi ve küresel ödeme sistemlerini dönüştürmeyi amaçlıyor. Ledger'ın bu adımı, kripto kullanıcıları için önemli yeni kapılar açıyor.

Kripto Erişiminde Önemli Yenilik: Ledger Ve Uphold Ortaklıklarını Duyurdu

Kripto para ekosisteminin önde gelen donanım cüzdan üreticilerinden Ledger, kullanıcılarına sunduğu hizmetleri genişletmek adına önemli bir adım attı. Şirket, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Web3 finans platformu Uphold'un Topper servisi ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Bu stratejik ortaklık, Ledger'ın kullanıcı arayüzü Ledger Live'a yeni bir boyut kazandırıyor. Ortaklıkla birlikte artık kullanıcılar, platformun "Satın Alma" sekmesi üzerinden 14 farklı servis sağlayıcı arasından seçim yapabilecek. Ledger'ın uluslararası gelişimden sorumlu başkan yardımcısı Jean-François Rochet, bu çeşitliliğin önemine, "Bazı ortaklarımız yerel, bazıları ise küresel çözümlere odaklanıyor. Bu da bize hem yerel hem de global ölçekte dengeli bir hizmet sunma imkânı veriyor." sözleriyle dikkat çekti.

Ledger'in mevcut hizmetlerinin çoğu, fiat para birimiyle kripto alımına olanak tanırken, şirket şu an için sadece kripto parayı nakde çevirme hizmeti (off-ramp) sunuyor. Ancak Rochet, bu alanda genişleme planlarını, "Daha fazla off-ramp ve fiat-kripto dönüşüm seçeneği eklemek için sürekli yeni ortaklıklar kurmaya çalışıyoruz." sözleriyle açıkladı.

Topper'ın CEO'su Robin O'Connell, servislerinin 2023'teki lansmanından bu yana kaydettiği ilerlemeyi paylaştı. Şu anda 228 kripto varlığını destekleyen ve 36 Blockchain ağı ile entegre olan Topper, 2024'ün son çeyreğinde off-ramp hizmetini de devreye sokmayı planlıyor. O'Connell, "Halihazırda 150 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve kripto adaptasyonunun yüksek olduğu bölgelerde hizmet kalitemizi artırmak için yerel ödeme yöntemlerini sürekli geliştiriyoruz." dedi.

Ledger, kendi kendine saklama prensibine dayalı donanım cüzdanıyla KYC gerektirmeyen bir hizmet sunsa da Topper gibi rampa hizmetleri için KYC zorunlu. O'Connell, bu sürecin kullanıcı dostu ve hızlı olması için özel olarak tasarlandığını ve yüksek onay oranlarına sahip olduklarını belirtti.

Öte yandan Ledger, özel anahtar kurtarma aracı Ledger Recover için de bir tür kimlik doğrulama istediğini, ancak bunun KYC'ye göre çok daha az bilgi gerektirdiğini vurguladı.