Kraken'in ana şirketi Payward, 2025'te 2,2 milyar dolar gelir açıkladı

Kraken Eş CEO'su Arjun Sethi Salı günü yayımladığı blog yazısında şirketin 2025 performansını paylaştı. Rapora göre gelirlerin yaklaşık yüzde 47'si işlem operasyonlarından, kalan yüzde 53'ü ise saklama, ödeme ve finansman gibi hizmetlerden elde edildi. Sethi, platform üzerindeki toplam işlem hacminin yıllık bazda yüzde 34 artışla 2 trilyon dolara ulaştığını belirtti.

GELİRLER ÇEŞİTLENİYOR

Sethi açıklamasında, işlem gelirlerinin derin likidite ve sürdürülebilir kullanıcı katılımıyla desteklendiğini vurguladı. Varlık bazlı gelirlerin ise saklama, yield, ödeme ve finansman hizmetleri sayesinde platform üzerindeki varlıklarla paralel büyüdüğünü ifade etti.

Rapor, kripto borsasının halka açılabileceğine dair spekülasyonların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Geçen hafta Kraken destekli özel amaçlı satın alma şirketi KRAKacquisition Corp, Nasdaq'ta işlem görmeye başladı ve halka arz ile 345 milyon dolar topladı. Bu gelişme, Kasım ayında Citadel Securities'in 200 milyon dolarlık stratejik yatırımının ardından gerçekleşti. Söz konusu yatırım, Kraken'in işlem sonrası değerlemesini 20 milyar dolara taşımıştı.

SATIN ALMA STRATEJİSİ MEYVELERINI VERİYOR

ABD merkezli en eski borsalardan biri olan Kraken, 2025 yılında yatırımlar, satın almalar ve stratejik hamlelerle genişledi. Geleneksel finans türev platformu NinjaTrader'ın 1,5 milyar dolara satın alınması ve kripto odaklı proprietary trading firması Breakout'un devralınması, şirketin çoklu varlık ve kendi hesabına işlem alanlarına açılmasını sağladı. Tokenize hisse senetleri alanında önemli bir oyuncu olan Backed'in satın alımı ise geçen ay tamamlandı.

Kraken ayrıca Haziran ayında Venmo ve PayPal ile rekabet etmeyi hedefleyen Krak uygulamasını kullanıma sundu. Uygulama, ücretsiz yerel ve uluslararası ödeme imkanı sunuyor. Kasım ayında ise geri ödemeli banka kartı, maaş yatırma ve genişletilmiş varlık yönetimi araçları eklendi.

Borsa, Avrupa ve İngiltere'de türev işlemlerinde önemli adımlar atarken, ABD türev platformu da CME Group sözleşmeleri dahil geniş bir ürün yelpazesi sunmaya başladı. Sethi, şirket stratejisinin bağımsız ürünler eklemek veya kısa vadeli döngüleri takip etmek yerine, tek bir sistem üzerinde verimlilik biriktirmeye dayandığını vurguladı.

PAYWARD BİRLEŞTİRİCİ ROL ÜSTLENİYOR

Sethi, ileriye dönük değerlendirmesinde, "Payward'ın odağı tek bir metriği izole bir şekilde maksimize etmek değil. Amacımız, büyüyen varlık sınıfları ve coğrafyalar genelinde uzun vadeli, riske göre ayarlanmış verimliliği maksimize etmek." ifadelerini kullandı.

Sethi, Payward'ın Kraken'in çeşitli operasyonlarını birleştirmeye yardımcı olduğunu belirterek, "Altyapı kurulduğunda, ek ürünlerin lansman ve işletme maliyeti, kattıkları değere kıyasla neredeyse sıfıra yaklaşıyor." dedi. KRAKacquisition şirketi, Sethi'nin daha önce görev yaptığı Natural Capital ve Tribe Capital tarafından da destekleniyor.