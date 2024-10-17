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Kraken'den Bitcoin'e rakip: kBTC nedir? kBTC token nasıl ve nereden alınır?

Kraken'den Bitcoin'e rakip: kBTC nedir? kBTC token nasıl ve nereden alınır?
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Popüler kripto para borsalarından Kraken kendi sarmal Bitcoin versiyonunu piyasaya sürdü. kBTC token yatırımcıların dikkatini çekerken lansmanın ardından araştırmalar hız kazandı. Peki kBTC nedir? kBTC token nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...

Coinbase'in cbBTC'sini tanıtmasının ardından bir hamle de Kraken'den geldi. Ethereum ve OP Mainnet'te paketlenmiş Bitcoin alternatifi olarak belirtilen kBTC piyasaya sürüldü. kBTC nedir? kBTC token nasıl ve nereden alınır? sorularının yanıtları merak edilirken detayları sizler için derledik.

kBTC nedir, nasıl alınır?

kBTC, kripto para borsası Kraken tarafından piyasaya sürülen ağlar arası uyumlu bir ERC-20 token'ıdır. Token, Kraken Financial'da saklanan eşdeğer miktarda Bitcoin ile 1:1 oranında tamamen desteklenmiştir.

Borsa ayrıca, kullanıcıların kBTC'nin desteğini kendilerinin doğrulamasına olanak tanıyan, ürünün rezervleri için bir zincir içi adres de belirtmiştir. Kraken ayrıca ilk gün lansman ortakları arasında deBridge, Definitive, Gauntlet, ParaSwap ve Yearn'ın yer aldığını da doğrulayarak şu ifadeleri kaydetti:

"Şimdi, kBTC ile, yalnızca DeFi'ye daha derinlemesine dalmanıza olanak tanıyan wrapped bir token elde etmiyorsunuz, Kraken'in 13 yılı aşkın sektör lideri saklama altyapısını da elde ediyorsunuz."

kBTC şu an için Kraken ve Coinbase kripto para borsaları üzerinden satın alınabilir. İlerleyen süreçte satın alım alanının genişlemesi bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para

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