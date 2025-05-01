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Kraken Birleşik Krallık'ta profesyonel yatırımcılar için kripto türev ticaretini başlattı

Kraken Birleşik Krallık'ta profesyonel yatırımcılar için kripto türev ticaretini başlattı
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Kripto borsası Kraken, ikinci en büyük pazarı olan Birleşik Krallık'ta profesyonel yatırımcılar için türev ticaretini başlattı. Ürün, FCA tarafından tanımlanan "profesyonel müşteriler" için sunuluyor ve şirketin türev piyasasındaki stratejik büyüme planlarını destekliyor.

Kraken'in türev işlemleri başkanı Alexia Theodorou, ürünün son haftalarda kademeli olarak piyasaya sürüldüğünü ve artık uygun onay süreçlerinden geçen tüm müşterileri için erişilebilir olduğunu açıkladı. Şirket, kripto türev piyasasının spot işlemlerden daha hızlı büyüdüğünü gözlemleyerek bu alandaki yatırımlarını artırma kararı aldı.

Birleşik Krallık Pazarı Kraken İçin Kritik Öneme Sahip

Kripto borsası Kraken, Birleşik Krallık pazarında profesyonel yatırımcılar için türev ticaretini faaliyete geçirdi. Bu hizmet, 2020 yılında Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi'nden (FCA) MTF lisansı alan ilk kripto firması olan Crypto Facilities aracılığıyla temin ediliyor. Erişim, Kraken'in Bermuda'daki vadeli işlemler aracısı üzerinden sağlanacak.

Türevler, toplam kripto ticaret hacminin yaklaşık yüzde 70-75'ini temsil ediyor. Kraken'in türev işlemleri başkanı Alexia Theodorou, türev ve spot hacimlerin şirkette şu anda eşit seviyede olduğunu belirtirken, kripto türevlerinin genel olarak spot işlemlerden daha hızlı büyüdüğünü vurguladı.

Kraken, Crypto Facilities'i 2019 yılında 100 milyon doların üzerinde değer biçilen bir anlaşmayla bünyesine kattı. Firma, Kraken'in ilk olarak sunduğu çoklu teminat sürekli sözleşmeler dahil olmak üzere çeşitli özel ürünler sunuyor.

Şirketin gelecek dönem planları arasında türev teklifinin diğer bölgelerde de genişletilmesi yer alıyor. Kraken, yakın zamanda Kıbrıs'ta bir MiFID II kuruluşu ve ABD merkezli NinjaTrader'ı satın alarak türev ürünlerinin bu bölgelerde de sunulmasının yolunu açtı.

Halka açılmayı düşündüğü bildirilen Kraken, 2024 yılında 1,5 milyar dolar gelir elde etti. Şirket ayrıca mobil ve web platformlarına ABD hisse senetleri ticaretini ekleyerek kripto dışına da geçiş yaptı.

Theodorou, hangi ülkelerde düzenlenmiş türev ürünleri sunmaya başlayacaklarının bir öncelik meselesi olduğunu belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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