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Kosova, kripto suçlarıyla mücadelede için Avrupa Konseyi ile güçlerini birleştiriyor

Kosova, kripto suçlarıyla mücadelede için Avrupa Konseyi ile güçlerini birleştiriyor
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Kosova, kripto para suçlarıyla mücadelede önemli bir adım atıyor. Avrupa Konseyi ile iş birliği yapan Kosova Finansal İstihbarat Birimi, dijital varlıkların izlenmesi ve düzenlenmesi konusunda kapsamlı bir eğitim alacak. Bu girişim, Balkanların finans güvenliğini artırırken, bölgenin kripto ekosistemini de güçlendirmeyi hedefliyor.

Kosova, kripto para dünyasındaki yerini sağlamlaştırmak için önemli bir adım atıyor. Avrupa Konseyi'nin desteğiyle düzenlenen kapsamlı bir çalıştay, ülkenin finans sektörünü dijital çağın gerekliliklerine hazırlıyor. Finansal İstihbarat Birimi'nin öncülük ettiği bu girişim, Kosova'nın Blockchain teknolojisi ve kripto paralar konusundaki yasal altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kosova Kripto Para Güvenliğinde Çıtayı Yükseltiyor

Kosova Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Avrupa Konseyi'nin Octopus Projesi kapsamındaki CYBERKOP Eylemi ile ortaklık kuracak. Bu çalıştay, kripto paralar ve dijital para birimlerinin beraberinde getirdiği zorluklar üzerine odaklanacak.

Çalıştayın temel amaçları arasında Kosova'daki finans uzmanlarını, kolluk kuvvetlerini, savcıları ve Merkez Bankası yetkililerini bir araya getirerek, kripto varlıklar ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP'ler) konusundaki bilgi ve becerileri güçlendirmek yer alıyor. Ayrıca bu kurumların yasa dışı dijital para işlemlerini izleme ve el koyma konusundaki yeteneklerini geliştirmek de hedefleniyor.

Kosova hükümetinin önde gelen finans departmanlarından biri olan FIU, finansal kurumlar ve devlet kurumları ile elektronik iletişimi sürdürüyor. Çalıştayın bir diğer önemli hedefin ise dijital para birimleri ve lisanslama konularındaki mevcut yasal çerçevelerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak yatıyor.

Programda ayrıca operasyonlar ve soruşturmalarla ilgili bileşenlerin ele alınması planlanıyor. Kosovalı finans liderlerini, Avrupa Konseyi'nin kripto paralara el koyma rehberini temel alarak, sanal varlıklara el koyma ve kripto para birimlerini içeren ceza davalarını yönetme becerileriyle donatmak amaçlanıyor.

Kosova, bir ulus olarak meşruiyeti konusunda hala tartışmalarla karşı karşıya olsa da kripto endüstrisini aktif olarak izleyen ve düzenleyen Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli miktarda destek almaya devam ediyor.

AB, kripto alanını yönetmek için kapsamlı bir düzenleyici paketi olan Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi'ni (MiCA) Haziran 2023'te yürürlüğe koyarak bu alanda öncü oldu. AB'nin 27 üye ülkesinin, yerel işletmeleri ve kurumları MiCA yasalarına uyum sağlamaları için 2026 yılına kadar zamanı bulunuyor.

Üye ülkeler, kuralları uygulamak için kendi stratejilerini geliştirirken İrlanda ve İspanya gibi ülkeler, kendi yetki alanlarındaki dijital varlık firmalarını geleceğe hazırlamak için öncü önlemler alıyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Avrupa Konseyi Kripto Para Blockchain Finans Kosova

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