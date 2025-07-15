Kazakistan rezervlerine Bitcoin eklemeyi değerlendiriyor

Kazakistan rezervlerine Bitcoin eklemeyi değerlendiriyor
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Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov, ülkenin altın ve döviz rezervlerinin bir kısmının kripto varlıklara yatırılmasını değerlendirdiklerini açıkladı. Suleimenov, Norveç ve Amerika deneyimlerini incelediklerini belirterek ETF ve kripto şirket hisselerine yatırım yapabileceklerini söyledi. Karar alma sürecinde acele etmeyeceklerini vurgulayan başkan, kriptonun yapısına değindi.

Küresel kripto para sektöründe önemli bir gelişme yaşanırken, Kazakistan ulusal rezervlerini çağdaşlaştırma kararı aldı. Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkenin geleneksel rezerv yönetimi anlayışını değiştirerek dijital varlıklara yönelmeyi planladıklarını belirtti.

Kazakistan Altın Rezervlerini Kripto Varlıklarla Çeşitlendirmeye Hazırlanıyor

Kazakistan'ın bu stratejik hamlesi, dünya çapında ülkelerin kripto para varlıklarını benimseme trendini takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin rezervi oluşturma kararı sonrasında, Butan Kraliyet Hükümeti gibi küçük ülkeler bile kripto varlık tutmaya başladı.

Suleimenov, karar alma sürecinde telaşın söz konusu olmadığını vurguladı. Kripto varlıkların volatil yapısına dikkat çeken başkan, temkinli yaklaşım sergileyeceklerini söyledi.

Merkez bankası başkanı, Norveç fonu, Amerika ve Ortadoğu fonlarının deneyimlerini incelediklerini belirtti. Bu dünya çapındaki örneklerin kripto varlıklara doğrudan yatırım yapma veya ETF'ler ile kripto şirketlerin hisselerine yatırım stratejileri bulunduğunu vurguladı.

Kazakistan'ın kripto dünyasındaki konumu da dikkat çekici. Küresel Bitcoin hashrate'inin yüzde 13'ünü kontrol eden Kazakistan, madencilik gücünün ardından kurumsal yatırımcı olmaya hazırlanıyor.

Suleimenov ayrıca yasa dışı aktörlerden el konulan kripto varlıklar için ayrı bir rezerv kurulacağını da açıkladı. Bu hamle, ülkenin kripto varlık yönetiminde çifte strateji benimseyeceğini gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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