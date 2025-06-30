Kazakistan'dan stratejik Bitcoin hamlesi

Kazakistan Ulusal Bankası, ülkenin dijital varlık stratejisinde kritik bir adım atarak devlet kontrolünde kripto para rezervi oluşturmaya hazırlanıyor. Pazartesi günü açıklanan plana göre, el konulan dijital varlıklar ve devlet madenciliği gelirleriyle finanse edilecek rezerv sistemi, merkezi kontrol altında yönetilecek.

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Kazakistan'ın merkez bankası, ülkenin dijital varlık stratejisinde önemli bir adım atarak devlet kontrolünde bir kripto para rezervi oluşturmaya hazırlanıyor. Pazartesi günü açıklanan plana göre kurulması öngörülen rezerv sistemi el konulan dijital varlıklar ve devlete ait madencilik operasyonlarından elde edilen gelirlerle finanse edilecek.

Kazakistan Ulusal Bankası yetkilileri, küresel örnekleri inceleyerek hazırladıkları modelde, kripto varlıkların merkezi bir otorite tarafından yönetilmesini hedefliyor. Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov, dijital varlıkların taşıdığı volatilite risklerini göz önünde bulundurarak, merkezi kontrol mekanizmasının etkin denetim ve risk yönetimi sağlayacağını vurguladı.

Parlamento'ya sunulan 22 Mayıs tarihli raporda, merkez bankasının devlet kontrolündeki kripto rezerv projesine tam destek verdiği ortaya çıktı. Belgede yer alan detaylara göre, rezerv yönetimi alternatif yatırım araçlarında uzmanlaşmış bir ulusal banka iştiraki aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Bu yapı, hem operasyonel esneklik hem de kurumsal güvenilirlik açısından avantaj sağlayacak.

Ülke yönetimi, kripto para ekosistemini geliştirme konusunda kararlı adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in Mayıs ayında duyurduğu "CryptoCity" projesi, dijital varlıkların günlük alışverişlerde kullanılabileceği özel bir pilot bölge yaratmayı amaçlıyor. İlk Dijital Kalkınma Bakan Yardımcısı Kanysh Tuleushin, uygun düzenleyici çerçevenin oluşturulmasıyla Kazakistan'ın Orta Asya'da kripto para merkezi haline gelebileceğini belirtti.

Düzenleyici otoriteler, sektörün gelişimini desteklerken yasadışı faaliyetlere karşı da sert önlemler alıyor. 2024 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 36 kaçak kripto para borsası kapatıldı. Yetkililer bu operasyonların kara para aklama faaliyetlerini engellemek ve finansal sistemi korumak amacıyla yürütüldüğünü açıkladı.

Ulusal kripto rezerv fikri dünya genelinde yaygınlaşıyor. Hindistan'da iktidar partisi BJP sözcüsü Pradeep Bhandari, Bitcoin rezerv pilot programı başlatılması önerisinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet stratejik Bitcoin rezervi kurulmasını öngören yasayı onayladı. Senatör Cynthia Lummis, Amerikan ordusunun bazı birimlerinin ekonomik güvenlik açısından ulusal Bitcoin rezervi fikrini desteklediğini açıkladı.