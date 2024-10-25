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Kanada'nın kripto varlıkları yurt içine dönüyor

Kanada'nın kripto varlıkları yurt içine dönüyor
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Kanada merkezli Balance, kripto saklama alanında nitelikli statü elde ederek, Amerika'daki alt saklama hizmetlerinden bağımsız olarak ETF kripto varlıklarını Kanada'ya taşıma sürecini başlattı. Balance CEO'su George Bordianu'nun liderliğindeki bu yenilikçi adım, Kanada'nın kripto para sektöründeki bağımsızlığını pekiştiriyor ve yeni yatırım olanakları sunuyor.

Kanada'nın öncü kripto saklama şirketi Balance, nitelikli saklama hizmeti sağlayıcısı olarak yeni bir döneme adım attı. George Bordianu liderliğindeki şirket, Kanada'nın yurt dışında tutulan milyar dolarlık ETF kripto varlıklarını yurt içine taşımayı hedefliyor. Bu stratejik hamle, ülkenin kripto para piyasasındaki bağımsızlığını artırırken, yeni finansal ürünlerin önünü açıyor.

Balance'ın Bağımsız Hamlesi: Kanada Kripto Sektöründe Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Kanada kripto para ekosisteminde önemli bir gelişme yaşandı. Ülkenin önde gelen dijital varlık saklama şirketlerinden Balance, nitelikli saklama hizmeti sağlayıcısı olarak resmi statü kazandı. Bu önemli adımla birlikte, şimdiye kadar ABD'de saklanan Kanada merkezli Bitcoin ve Ethereum tabanlı ETF'leri artık ülke sınırları içerisinde muhafaza edilebilecek.

Balance'ın Üst Yöneticisi (CEO) George Bordianu, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu gelişme Kanada'nın kripto varlık yönetimi alanında yeni bir sayfa açmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu. Bordianu, sürecin Kanada'da yeni yatırım araçlarının oluşturulmasını kolaylaştıracağını ve maliyetleri düşüreceğini vurguladı.

Şirket, dış kaynaklı teknolojiler yerine kendi geliştirdiği altyapıyı kullanarak hizmet verecek. Bu yaklaşımın güvenlik ve bağımsızlık açısından önemli avantajlar sağlayacağı belirtiliyor. Daha önce Coinbase ve Gemini gibi Amerikan şirketlerinin alt saklama hizmetleriyle korunan Kanada ETF'leri, artık ülke içerisinde güvence altına alınabilecek.

Bordianu, mevcut durumda kripto ETF'lerinde tutulan varlık miktarının sınırlı olduğunu belirtirken, tokenize edilmiş geleneksel varlıklar ve stablecoinlerin yaygınlaşmasıyla bu durumun değişeceğini öngörüyor. Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nın yabancı altyapılara olan bağımlılığının sonlandırılması gerektiğini savunan Bordianu, yerli çözümlerin kullanılmasının stratejik önemine dikkat çekti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Ethereum Bitcoin Kanada CEO

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