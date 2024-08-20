Kamala Harris'in olası başkanlığında Gary Gensler için dikkat çekici iddia

ABD'nin siyasi kulislerinde heyecan verici bir senaryo dolaşıyor. Mevcut SEC Başkanı Gary Gensler'in, Kamala Harris'in olası başkanlık zaferinde Hazine Bakanı olabileceği iddiaları kulislerde sıkça konuşuluyor. Bu olası atama, özellikle kripto para dünyasında endişe yaratırken, Washington'daki siyasi dengeleri de yeniden şekillendiriyor.

Kamala Harris Hazine Bakanı Olarak Gary Gensler'i Düşünüyor

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre mevcut ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in, Kamala Harris'in başkanlık koltuğuna oturması durumunda ABD Hazine Bakanlığı'na atanabilir. Yerel basın tarafından da öne sürülen bu iddia başkent kulislerinde heyecan yaratırken Gensler'in olası yeni görevi özellikle kripto para dünyasında endişelere yol açtı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Senato kaynaklarına ve bazı Cumhuriyetçi yetkililerin açıklamaları, Gensler'in bu önemli göreve uygun bir aday olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Hazine Bakanı olarak Gensler'in, ülkenin ekonomi politikalarını şekillendirmesi ve finansal düzenlemelerde söz sahibi olması bekleniyor.

Seçim öncesi senaryolar arasında, Gensler'in SEC başkanlığından istifa ederek Biden'a yeni bir atama yapma fırsatı tanıması da yer alıyor. Bu hamlenin, Harris'in olası zaferinde SEC'te Demokrat ağırlığını artırabileceği ve politika değişikliklerine zemin hazırlayabileceği düşünülüyor.

Gensler'in muhtemel adaylığı, siyasi arenada farklı tepkilere neden oldu. Cumhuriyetçi senatörler bu duruma karşı çıkacaklarını belirtirken, Demokratlar ise Gensler'in adaylığının geniş destek göreceğini düşünüyor. Öte yandan, kripto para yanlısı Temsilciler Meclisi üyeleri Elissa Slotkin ve Ruben Gallego'nun tutumu merak ediliyor.

Kripto para sektörü, Gensler'in SEC dönemindeki sert politikaları nedeniyle tedirgin. Gensler'in birçok kripto varlığını menkul kıymet olarak değerlendiren yaklaşımı, sektörde yenilikleri engellediği ve yasal belirsizliklere neden olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Ünlü yatırımcı Mark Cuban gibi isimler, bu tutumun Kamala Harris'in seçilme şansını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.