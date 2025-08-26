Kalshi, kripto bölümünün başına fenomen John Wang'ı getirdi

Tahmin piyasası platformu Kalshi, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan kripto fenomeni John Wang'ı kripto bölümünün başına getirdi. 23 yaşındaki Wang, daha önce Paradigm ve Immutable'da görev aldıktan sonra Blockchain güvenlik şirketi Armor Labs'ı kurmuştu.

Genç Yöneticiyle Yeni Dönem Başlıyor

Kalshi CEO'su Tarek Mansour, Wang'ın işe alımını "yüksek kaliteli düşünce, büyük hayaller ve yoğun emek üzerine bahis" sözleriyle değerlendirdi. Mansour, "John ile geçirdiğim zaman arttıkça bu karardan emin oldum. Yol haritamızı birlikte hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Wang, tahmin piyasalarının toplumu daha katılımcı hâle getireceğini belirtti. ABD seçimlerinde oy kullanamayan bir Avustralyalı olarak, bu piyasaların siyasi sürece ilgisini artırdığını vurguladı. "Bu, toplumun gerçeği işleyeceği yol olacak. İnançların somutlaştığı bir piyasa ortamı, yorumlardan daha güvenilir bir ölçüt sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kalshi, 2024 ABD seçimleri öncesinde sunduğu siyasi bahislerle gündeme gelmişti. O dönemde düzenleyici kurum CFTC ile hukuki mücadele yaşanmış, mahkeme şirketin siyasi olay kontratları açabileceğine hükmetmişti. Platform, nisan ayında Bitcoin yatırımlarını kabul etmeye başlamış ve haziranda 185 milyon dolarlık yatırım turunu kapatarak 2 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

Uzmanlara göre Kalshi'nin bu adımı, kripto kullanıcılarını daha fazla platforma çekme ve siyasi-finansal olaylara dair katılımı artırma hedefiyle uyumlu görünüyor. Wang'ın liderliği hem genç yatırımcıları hem de kripto topluluğunu çekmek açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.