Kalshi, kripto bölümünün başına fenomen John Wang'ı getirdi

Kalshi, kripto bölümünün başına fenomen John Wang'ı getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahmin piyasası platformu Kalshi, 23 yaşındaki kripto fenomeni John Wang'ı kripto bölümünün başına atadı. Şirket, Bitcoin yatırımları ve seçim bahisleriyle dikkat çekerken yeni adımını genç yöneticiyle güçlendirmeyi amaçlıyor.

Tahmin piyasası platformu Kalshi, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan kripto fenomeni John Wang'ı kripto bölümünün başına getirdi. 23 yaşındaki Wang, daha önce Paradigm ve Immutable'da görev aldıktan sonra Blockchain güvenlik şirketi Armor Labs'ı kurmuştu.

Genç Yöneticiyle Yeni Dönem Başlıyor

Kalshi CEO'su Tarek Mansour, Wang'ın işe alımını "yüksek kaliteli düşünce, büyük hayaller ve yoğun emek üzerine bahis" sözleriyle değerlendirdi. Mansour, "John ile geçirdiğim zaman arttıkça bu karardan emin oldum. Yol haritamızı birlikte hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Wang, tahmin piyasalarının toplumu daha katılımcı hâle getireceğini belirtti. ABD seçimlerinde oy kullanamayan bir Avustralyalı olarak, bu piyasaların siyasi sürece ilgisini artırdığını vurguladı. "Bu, toplumun gerçeği işleyeceği yol olacak. İnançların somutlaştığı bir piyasa ortamı, yorumlardan daha güvenilir bir ölçüt sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kalshi, 2024 ABD seçimleri öncesinde sunduğu siyasi bahislerle gündeme gelmişti. O dönemde düzenleyici kurum CFTC ile hukuki mücadele yaşanmış, mahkeme şirketin siyasi olay kontratları açabileceğine hükmetmişti. Platform, nisan ayında Bitcoin yatırımlarını kabul etmeye başlamış ve haziranda 185 milyon dolarlık yatırım turunu kapatarak 2 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

Uzmanlara göre Kalshi'nin bu adımı, kripto kullanıcılarını daha fazla platforma çekme ve siyasi-finansal olaylara dair katılımı artırma hedefiyle uyumlu görünüyor. Wang'ın liderliği hem genç yatırımcıları hem de kripto topluluğunu çekmek açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı

Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları

Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Ankara Büyükelçisi Barrack'tan gazetecilere skandal sözler

Ankara Büyükelçisinden skandal sözler! Açıkça hakaret etti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Doktordan hasta yakınına taciz! Olay ifşa oldu, valilik hemen görevden aldı

Doktorun rezilliği şehri ayağa kaldırdı! Valilik hemen görevden aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Programda ilginç anlar: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 eser dinletti

Bahçeli'den sürpriz: Bizzat dinletip "Nasıl buldunuz?" diye sordu
title