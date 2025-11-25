JPMorgan Chase, Strike CEO'sunun hesaplarını uyarısız kapattı

Strike CEO'su Jack Mallers, ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in şahsi banka hesaplarını herhangi bir ön uyarı yapmadan kapattığını açıkladı. Pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden durumu paylaşan Mallers, bankanın bu kararının ardında yatan nedenin kendisine söylenmediğini belirtti.

Banka 30 Yıllık Müşteriyle Bağları Kopardı

Mallers, babasının 30 yılı aşkın süredir bankanın özel müşterisi olduğunu hatırlatarak yaşananları "tuhaf" olarak nitelendirdi. Bankadan gelen mektupta, hesaplarda "endişe verici hareketler" tespit edildiği ve yasal uyumluluk gereği hizmetin sonlandırıldığı ifade edildi. Mektubu çerçevelettiğini belirten Mallers, bankaya nedenini sorduğunda "Size söylememize izin verilmiyor." yanıtını aldığını aktardı.

Bu olay, Biden yönetimi döneminde federal düzenleyicilerin kripto şirketlerine baskı uyguladığı iddia edilen "Operasyon Chokepoint 2.0" sürecinin hâlâ etkili olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Kullanıcılar, Beyaz Saray yönetimindeki değişikliğe rağmen bankaların kripto sektörüne mesafeli duruşunu eleştirdi. Öte yandan Başkan Trump, ağustos ayında kripto işletmelerine hizmet vermeyi reddeden firmalara yaptırım öngören bir kararname imzalamıştı. Tether CEO'su Paolo Ardoino ise Mallers'a destek vererek, "Bitcoin zamana direnecektir. Onu baltalamaya çalışan organizasyonlar başarısız olup toza dönüşecek." değerlendirmesinde bulundu.