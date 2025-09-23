JPMorgan CEO'sundan dikkat çeken stablecoin ve Fed yorumu

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, enflasyonun soğumaması durumunda ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz indirimine gitmekte zorlanacağını ifade etti. Dimon ayrıca, stablecoin'lerin bankacılık sektörü için endişe verici bir tehdit olmadığını düşündüğünü belirtti.

JPMorgan Enflasyon Düşmeden Faiz İndirimi Beklenmiyor

ABD'nin en büyük bankasının başında bulunan Dimon, pazartesi günü yaptığı bir açıklamada enflasyonun yüzde 3 seviyesinde takılıp kalmış göründüğünü söyledi.Büyümenin devam etmesini ve Fed'in bir resesyon nedeniyle değil, ekonomik koşulların iyileşmesiyle faiz indirmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Dimon'un bu görüşü, piyasaların önümüzdeki 12 ay içinde beşe varan faiz indirimi beklentisiyle çelişiyor. Faiz indirimleri, yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesini teşvik ettiği için genellikle kripto para piyasaları için olumlu bir gelişme olarak kabul edilir.

Fed, geçtiğimiz günlerde 2025 yılındaki ilk faiz indirimini gerçekleştirerek politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Bu kararın ardından Bitcoin (BTC) fiyatı, bir aydan uzun bir sürenin ardından ilk kez 117.500 dolar seviyesini aştı.

Piyasa verileri, Fed'in ekim sonu ve aralık başında yapacağı toplantılarda 25'er baz puanlık iki indirim daha yapabileceğine işaret ediyor.Ancak 11 Eylül'de açıklanan son ABD enflasyon verileri, ağustos ayında yüzde 0,4'lük bir artış yaşandığını ve yıllık oranın Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde, yüzde 2,9 olarak gerçekleştiğini göstermişti.

Dimon, temmuz ayında Kongre tarafından yasal düzenlemeye tabi tutulan stablecoin'ler hakkında da konuştu. Stablecoin'ler konusunda "özellikle endişeli olmadığını" ifade eden Dimon, bankasının ve sektördeki diğer kurumların konuyu yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Dimon, "ABD dışında dolar sahibi olmak isteyen iyi niyetli kişilerden kötü niyetli aktörlere kadar pek çok kişi stablecoin kullanacaktır." dedi.Dimon ayrıca, JPMorgan'ın stablecoin alanında faaliyet gösterdiğini ve bankacılık sektörünün ortak bir token çıkarmak için bir konsorsiyum kurmayı değerlendirdiğini yineledi.