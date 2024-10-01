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Jerry Brito, Coin Center ile yıl sonunda yollarını ayırıyor

Jerry Brito, Coin Center ile yıl sonunda yollarını ayırıyor
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Coin Center'ın kurucu icra direktörü Jerry Brito ve kıdemli politika danışmanı Robin Weisman, yıl sonunda kurumdan ayrılacaklarını açıkladı. Bu değişiklikler, kripto para araştırmaları ve savunuculuk sektöründe yeni bir liderlik dönemine işaret ediyor. Kuruluş, hükümet düzenlemeleri ve yasal zorluklarla başa çıkmaya devam edecek.

Coin Center'ın kurucu icra direktörü Jerry Brito, bu yılın sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Brito'nun yanı sıra kıdemli politika danışmanı Robin Weisman da kurumdan ayrılacak. Değişiklikler, kripto para savunuculuğunda yeni bir liderlik dönemini işaret ediyor ve sektördeki önemli değişimlerin habercisi oldu.

Kripto Savunma Alanında Büyük Değişim: Coin Center Yönetimi Yeni İsimlerle Değişiyor

Kripto para dünyasının önde gelen savunucu kuruluşlarından Coin Center'da önemli bir değişim yaşanıyor. Kuruluşun mimarı ve uzun süredir icra direktörlüğünü yürüten Jerry Brito, 2024'ün son günlerinde görevini devretmeye hazırlanıyor.

Brito ile birlikte kurumun Kıdemli Politika Danışmanı Robin Weisman da ayrılık kararı aldı. Şirketteki görevlerinden ayrılacaklarını açıklayan her iki isim de Coin Center'ın yönetim kurulundaki koltuklarını koruyacak ve gelecekte danışmanlık hizmetleriyle kuruluşa destek olmayı sürdürecek.

Görev süresini değerlendiren Brito, "2014'te bu yolculuğa başladığımızda, Bitcoin gibi yenilikçi teknolojilerin geleceği belirsizdi. Teknik olarak engellenemez olsa da kısa vadede ciddi engellerle karşılaşabileceğimizi biliyorduk." diyerek kurumun kat ettiği mesafeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni yılın ilk gününden itibaren Coin Center'ın dümenine Araştırma Direktörü Peter Van Valkenburgh geçecek. Kurum içi yapılanmada da değişiklikler olacak. Bu değişiklikler neticesinde Landon Zinda politika direktörlüğüne yükselirken, Antonie Hodge ve Neeraj Agrawal da sırasıyla operasyon ve iletişim alanlarında daha kapsamlı sorumluluklar üstlenecek.

ABD'de konuşlanan Coin Center, halen çeşitli hukuki mücadeleler veriyor. Bunların başında, ABD İç Gelir Servisi'nin 10 bin dolar ve üzeri kripto para işlemlerinde kişisel bilgi paylaşımını zorunlu kılan düzenlemesine karşı açtıkları dava geliyor. Kuruluş ayrıca, Hazine Bakanlığı'nın Tornado Cash işlem mikserine uyguladığı yaptırımın yasal sınırları aştığı gerekçesiyle de hukuki girişimde bulunmuş durumda.

Coin Center'ın yeni yönetimi, kripto para ekosisteminin karşılaştığı zorlukları aşmak ve sektörün sağlıklı gelişimini desteklemek için çalışmalarını sürdürecek.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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