Jeju Belediyesi vergi borçlularının kripto varlıklarına haciz başlattı
Güncelleme:
Güney Kore'nin Jeju şehri AI teknolojisi kullanarak vergi kaçakçılarının 166,269 dolar değerindeki kripto varlıklarını tespit etti ve el koyma sürecini başlattı.

Güney Kore'nin turizm merkezi Jeju'da belediye vergi dairesi, yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirilen kişilerin kripto varlıklarını dondurma ve haczetme sürecini başlattı. Operasyon, toplam 19,7 milyar wonluk (yaklaşık 14,2 milyon dolar) borç için 2 bin 962 kişinin taranmasını içeriyor; bunlardan 49 kişinin borsalarda yaklaşık 166 bin dolar tutarında kripto varlığı tespit edildi.

Jeju'da Kripto Haczi Dönemi

Jeju Belediyesi Vergi Dairesi, yerel borsalardan (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit) temin edilen kullanıcı verilerini inceleyerek vergi borcu olanlar arasında kripto varlığı bulunanları belirledi. Borsalara "üçüncü kişi borçlu" bildirimi yapıldı. Bu, borçlunun borsadaki varlıklarının kamu alacağına karşılık tutulabileceği anlamına geliyor.

Daire Başkanı Hwang Tae-hoon, sanal varlıklar gibi "yeni varlık sınıfları" üzerinden gizli vergi kaynaklarını ortaya çıkarmak için denetimleri güçlendireceklerini ve yapay zekâ tabanlı bilgi analizini kullanarak "yüksek tutarlı" mükellefleri tahsilata tabi tutacaklarını belirtti. Bu yaklaşım, vergi gelirlerinin artırılması ve dürüst vergi ödeme kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Güney Kore'de 2021'de kabul edilen düzenleme, vergi dairelerinin kripto varlıkları doğrudan haczetmesine ve kamu alacağına mahsup etmesine imkân tanıyor. Yerel yönetimler de son yıllarda benzer adımlar atıyor. Paju şehri 2024 kasımında borcunu ödemeyenlerin kripto varlıklarını satmayı planladığını duyurmuştu.

Merkezi idare ve belediyelerin kripto kaynaklı vergi tahsilatında artış dikkat çekiyor. 2021–2022 döneminde ülke genelinde yaklaşık 180 milyon dolar tutarında kriptonun vergi borçları nedeniyle kamuya geçirildi.

Burak KÖSE
