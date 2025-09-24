Japonya'nın son düzenlemeleri kripto benimsemesini ikiye katladı

Bir kripto analiz şirketinin yayımladığı 2025 Kripto Para Coğrafyası Raporu'na göre, Japonya son bir yılda kripto para adaptasyonunu yüzde 120 artırarak ikiye katladı. Çarşamba günü paylaşılan verilere göre bu büyümenin arkasında, ülkede yapılan politika değişiklikleri ve vergi reformları yer alıyor. Bu gelişmeler, Japonya'yı Asya Pasifik bölgesindeki en hızlı büyüyen pazarlardan biri hâline getirdi.

Asya Pasifik Bölgesinde Stablecoin Etkisi Artıyor

Japonya, kripto para sektöründeki kurallarını geleneksel menkul kıymetler piyasasıyla uyumlu hâle getirmek ve vergi kurallarını yatırımcı lehine değiştirmek için önemli adımlar attı. Ülkenin düzenleyici kurumları, geçtiğimiz ay yen destekli ilk stablecoin projesine de onay verdi. Yapılan açıklamada, "Japonya'nın büyümesi, kripto endüstrisindeki önemli ilerlemelerin ardından geldi." ifadeleri kullanıldı.

Piyasa kaynaklarına göre Japonya'daki faaliyetler, Güney Kore gibi bölgesel benzerlerine göre daha istikrarlı ancak durgun bir seyir izliyordu. Bir uzmana göre, gelecekte kripto alım satımı için daha olumlu bir politika ve vergi ortamı beklentisi, piyasadaki hareketliliği artıracak en önemli faktörlerden biri olacak.

Raporda, Asya Pasifik bölgesindeki diğer pazarlarda da büyümenin devam ettiği vurgulandı. Endonezya, Güney Kore ve Hindistan'da alınan kripto para değerinin ikiye katlandığı, Vietnam'da ise pazarın olgunlaşma sinyalleri verdiği belirtildi. Özellikle havale ve gündelik finansal faaliyetlerde kripto kullanımının yaygınlaştığı ifade edildi.

Bölgedeki kripto adaptasyonunda stablecoinlerin kilit bir bileşen hâline geldiği belirtiliyor. Güney Kore'de bankaların stablecoin yasalarının geliştirilmesine yoğun ilgi gösterdiği ve bu alandaki işlem hacimlerinin bu yılın başlarında yüzde 50'nin üzerinde arttığı kaydedildi. Haziran ayına kadarki toplam alımların 59 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Yapılan analizlere göre bölgedeki ilk beş pazarın kripto paralara yönelik farklı kullanım alışkanlıkları bulunuyor. Hindistan'da gençler gelirlerini artırmak için alım satım yaparken, yurt dışındaki Hintliler havale işlemleri için kripto kullanıyor. Pakistan'da ise enflasyona karşı korunma ve ödeme aracı olarak stablecoinler öne çıkıyor.