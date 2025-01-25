Japonya'nın faiz artışı Bitcoin piyasasını sarsmadı

BoJ'un kısa vadeli politika faizini yüzde 0,25'ten yüzde 0,5'e yükseltme kararı, piyasalarda dengeli bir yanıt buldu. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yaşanan ve Bitcoin'i 66.000 dolardan 55.000 dolara düşüren dalgalanmanın aksine bu kez kripto para piyasaları istikrarını korudu.

Trump Yönetiminin Kripto Desteği Piyasalara Güven Verdi

Japonya Merkez Bankası'nın son faiz artışı kararı, finans piyasalarında yeni bir dönemin işaretçisi oldu. Küresel yatırımcılar, bu kararı önceden fiyatlamayı başardı.

Yen taşıma ticareti stratejisi, faiz artışına rağmen etkisini devam ettiriyor. WeFi büyüme başkanı Agne Linge, Japonya'nın hala dünyanın en düşük faiz oranına sahip olduğunu ve ABD ile aradaki faiz farkının geniş olduğunu belirtti.

Trump yönetiminin kripto para dostu politikaları ve artan kurumsal ilgi, Bitcoin'in dayanıklılığını artırdı. Redstone COO'su Marcin Kazmierczak, BoJ'un kademeli yaklaşımının piyasa şoklarını azalttığını belirtti.

Geçen yıl Temmuz ayında yaşanan satış dalgası, küresel hisse senedi piyasalarından 6,4 trilyon dolar silmişti. Bu kez piyasaların olgun tepkisi, kripto para ekosisteminin gelişimini gösterdi.