Japonya'dan kripto vergi indirimi hamlesi

Japonya'nın siyasi gündeminde kripto paralar yeniden ön plana çıkıyor. Ülkedeki "Halk için Demokratik Parti (DPP)" lideri Yuichiro Tamaki, kripto para kazançlarına uygulanan vergi oranlarını ciddi bir oranda düşürme sözü verdi. Bu cesur hamle, Japonya'nın kripto varlık pazarını canlandırma potansiyeli taşırken, ülkenin vergi politikasında köklü bir değişimi işaret ediyor.

Kripto Para Sahipleri Dikkat: Vergi İndirimi Yolda

Japonya'da Halk için Demokratik Parti (DPP) lideri Yuichiro Tamaki, kripto para kazançlarına uygulanan vergi oranlarında ciddi bir indirim önerisiyle dikkat çekti.

Tamaki, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı mesajda, partisinin iktidara gelmesi halinde kripto gelirlerine uygulanan vergi oranını yüzde 20'ye düşürmeyi vaat etti. Bu hamle, kripto varlıklarını ayrı bir gelir kategorisinden çıkarıp, borsa kazançlarıyla aynı vergi dilimine taşımayı amaçlıyor.

Ancak, DPP'nin mecliste sadece 7 sandalyeye sahip olması, bu önerinin hayata geçirilmesini zorlaştırıyor. Buna rağmen Tamaki, partisinin Web3 teknolojilerinde Japonya'yı öncü konuma getirme hedefini vurguladı.

Mevcut durumda Japonya'da kripto kazançları, kişisel gelire bağlı olarak yüzde 15 ile yüzde 55 arasında vergilendiriliyor. Yıllık 40 milyon yen üzerinde kazananlar için bu oran yüzde 55'e kadar çıkabiliyor. Öte yandan hisse senedi işlemlerinden elde edilen karlar en fazla yüzde 20 oranında vergilendiriliyor.

DPP'nin seçim vaatleri arasında enflasyonla mücadele ve ücret artışı da yer alıyor. Ancak yapılan kamuoyu yoklamaları, partinin seçimlerde başarı şansının düşük olduğunu gösteriyor. Analistler, iktidar partisi Liberal Demokrat Parti ve koalisyon ortağı Komeito'nun mecliste çoğunluğu elde etmesini bekliyor.

Ülkede 27 Ekim'de gerçekleşecek seçimler öncesinde Tamaki'nin bu çıkışı, kripto yatırımcıları arasında ilgiyle karşılandı. Ancak DPP'nin mecliste sınırlı temsili, önerinin yasalaşma ihtimalini düşürüyor.

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'nın Ağustos ayında açıkladığı 2025 mali yılı planında da kripto varlıklar üzerindeki vergileri düşürme niyeti yer alıyordu. Bu durum, ülkede kripto vergilendirmesi konusunun giderek önem kazandığını gösteriyor.