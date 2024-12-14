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Japonya Bitcoin rezervine yöneliyor

Japonya Bitcoin rezervine yöneliyor
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Küresel ekonomide Bitcoin'in ulusal rezerv para birimi olarak kullanılması fikri güç kazanıyor. Japonya'dan gelen Bitcoin rezervi sinyali, kripto para piyasalarında heyecan yarattı. Japonya'nın bu stratejik hamlesi, küresel finansal sistemde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Japonya'da milletvekili Satoshi Yamada, ülkenin döviz rezervlerinin bir kısmını Bitcoin (BTC) ve diğer kripto varlıklara dönüştürme önerisini Danışmanlar Meclisi'ne sundu. ABD'deki benzer girişimlerden ilham alan bu hamle, dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinin kripto para ekosisteminde önemli bir oyuncu olma potansiyelini ortaya koyuyor.

Global Ekonomilerde Bitcoin Rezerv Dönemi

Japonya Danışmanlar Meclisi'ne sunulan soru önergesinde, küresel Bitcoin rezervi hareketinin ülke için stratejik önemine dikkat çekildi. ABD'de Cumhuriyetçilerin başkanlık, Temsilciler Meclisi ve Senato'da elde ettiği başarının ardından, kripto para destekçilerinin baskısı ve Donald Trump'ın seçim vaatleri, Japonya'yı da harekete geçirdi.

4 trilyon doları aşan GSYİH'si ile dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer alan Japonya'nın bu hamlesi, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Ülkenin döviz rezervlerinin bir kısmını Bitcoin'e dönüştürmesi, küresel kripto para ekosisteminde önemli değişimleri tetikleyebilir.

Milletvekili Yamada'nın önerisinde, ABD'deki kripto para destekçilerinin ve hükümet yetkililerinin stratejik Bitcoin rezervi oluşturma çabalarına atıfta bulunuldu. Bu hamlenin piyasalara "muazzam bir güç" katacağı vurgulandı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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