Japon yatırım devi Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırıyor

Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet'in Bitcoin yatırım stratejisi şirket değerine olumlu yansımaya devam ediyor. Mayıs ayında Bitcoin'i stratejik hazine rezerv varlığı olarak benimseyen şirket, son alımlarla birlikte toplam varlık değerini 104,8 milyon dolara yükseltti.

Metaplanet Bitcoin Varlıklarını 104 Milyon Dolara Çıkardı

Metaplanet'in son Bitcoin alımı, şirketi Japonya'nın en aktif işlem gören şirketleri arasına taşıdı. Şirketin CEO'su Simon Gerovich, Metaplanet'in işlem değeri bakımından Itochu ve NTT gibi dev şirketleri geride bırakarak Japonya'daki 4.000 kote şirket arasında 29. sıraya yükseldiğini açıkladı.

Bitcoin yatırımlarından elde edilen getiri, 1 Ekim-19 Kasım döneminde yüzde 186,9'a ulaştı. Şirket stratejisini sürdürmek amacıyla 1,75 milyar yen (11,3 milyon dolar) değerinde tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu tahvillerin vadesi 17 Kasım 2025 olarak belirlendi.

Son Bitcoin alımını Bitcoin başına ortalama 14,1 milyon yen (91.266 dolar) fiyattan gerçekleştiren Metaplanet, kurumsal yatırımcılar arasında Bitcoin varlıklarını artırmaya devam ediyor. Şirketin hisse değeri yılbaşından bu yana yüzde 1.334 yükseldi.