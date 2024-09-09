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Japon enerji devinden Bitcoin hamlesi

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Japon enerji devi TEPCO, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen fazla elektriği Bitcoin madenciliğinde kullanmaya hazırlanıyor. Bu girişim, enerji israfını önlemeyi ve kripto para madenciliğinin sürdürülebilir bir şekilde yaygınlaşmasını hedefliyor. TEPCO'nun yan kuruluşu Agile Energy X, atıl durumdaki güneş enerjisini değerlendirerek çevre dostu Bitcoin (BTC) üretimi konusunda öncü olmayı amaçlıyor.

Tokyo Elektrik Güç Şirketi (TEPCO), yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen fazla elektriği değerlendirmek için yenilikçi bir adım atıyor. Şirketin yan kuruluşu Agile Energy X, güneş enerjisi fazlasını Bitcoin madenciliğinde kullanarak hem enerji israfını önlemeyi hem de kripto para ekosistemini desteklemeyi hedefliyor. Bu girişim, yeşil enerji kullanımını teşvik ederken Bitcoin madenciliğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

TEPCO Yeşil Enerji ve Bitcoin Madenciliğini Birleştiriyor

TEPCO'nun bu yenilikçi projesi, enerji sektörü ile kripto para dünyasını bir araya getiriyor. Agile Energy X'in başkanı Kenji Tateiwa, projenin başarılı olması halinde daha fazla yeşil enerji kullanımını teşvik edeceğini belirtti. Bu girişim, Japonya'daki "çıkış kontrolü" uygulamalarından ilham alıyor.

Çıkış kontrolü, enerji arz-talep dengesini sağlamak veya iletim kısıtlamalarına uymak için yenilenebilir enerji üretiminin bazen kasıtlı olarak azaltılmasını içeriyor. Agile Energy X, bu potansiyel enerji israfını önlemek amacıyla Tokyo yakınlarındaki Gunma ve Tochigi bölgelerindeki güneş çiftliklerinin yanına madencilik tesisleri inşa etti.

Asahi Shimbun'un raporuna göre 2023 yılında Japonya genelinde toplam 1.920 gigavat-saat elektrik çıkış kontrolüne tabi tutuldu. Bu miktar, yaklaşık 450.000 hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor. Agile Energy'nin simülasyonları, yenilenebilir enerjinin Japonya'nın enerji arzının yüzde 50'sini oluşturması durumunda, yıllık 240.000 gigavat-saat enerjinin kısıtlama nedeniyle israf edilebileceğini gösteriyor.

Firma, bu fazla enerjinin yüzde 10'unun Bitcoin madenciliği için kullanılmasının yılda yaklaşık 2,5 milyar dolar (360 milyar yen) değerinde BTC üretebileceğini tahmin ediyor. Tateiwa, Bitcoin madenciliğinin şirket gelirlerine katkıda bulunacak kârlar üretmesi durumunda daha fazla yeşil enerji kullanımının mümkün olabileceğini vurguladı.

Bu gelişme, kripto para madenciliği sektöründe sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında artan bir farkındalığı yansıtıyor. Benzer girişimler, özellikle yenilenebilir enerji konusunda lider eyaletlerden biri olan Teksas'ta, ABD'deki kripto madencilik firmaları tarafından da hayata geçiriliyor.

TEPCO'nun bu adımı, enerji sektörünün Blockchain teknolojisi ve kripto para madenciliği ile nasıl etkileşime girebileceğini ortaya koyuyor. Bu proje, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve Bitcoin madenciliğinin çevresel etkilerinin azaltılması konusunda önemli bir model teşkil ediyor.

TEPCO'nun bu girişimi, enerji verimliliği ve kripto para madenciliği arasında sürdürülebilir bir denge kurma çabasının örneği olarak gösteriliyor. Bu proje, gelecekte diğer enerji şirketleri ve ülkeler için de bir örnek teşkil edebilir. Enerji israfının önlenmesi ve yenilenebilir kaynakların daha etkin kullanımı hem çevresel sürdürülebilirlik hem de ekonomik verimlilik açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Blockchain Bitcoin Enerji Güneş Japon

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