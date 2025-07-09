Japon enerji devi tüm kaynağını Bitcoin alımına yönlendiriyor

Tokyo'da işlem gören enerji ve kripto hizmetleri şirketi Remixpoint, kurumsal hazine stratejisini tamamen Bitcoin odaklı hale getirdi. Şirketin bildirisi 31,5 milyar yen tutarındaki tüm finansmanın Bitcoin alımında kullanılacağını belirtiyor. Bu strateji, değer kaybeden Japon yenine karşı korunma amacıyla gerçekleştiriliyor.

Remixpoint Bitcoin Alımları İçin 215 Milyon Dolar Topladı

Remixpoint'in radikal kararı, geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana izlediği Bitcoin biriktirme stratejisinin devamı niteliğinde. Şirket halihazırda 1.051 BTC tutarken aynı zamanda Ethereum, SOL, XRP ve DOGE gibi altcoinleri de portföyünde bulunduruyor.

Şirket yönetimi, Bitcoin alımlarının ardından hisse senedinin üç günlük ortalamasını gözden geçirerek 3.000 BTC hedefini ayarlayabileceklerini açıkladı. Bu dinamik yaklaşım, Bitcoin'in fiyat oynaklığına karşı alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Remixpoint'in girişimi, CEO ve Başkan'a Bitcoin cinsinden ödeme yapma kararından sadece bir gün sonra geldi. Şirket, bu uygulamanın ekonomik riskleri hissedar çıkarlarıyla uyumlu hale getireceğini vurguluyor.

Yönetim, Bitcoin'in geleceğine olan beklentilerinin daha da pekiştiğini belirterek, direktörlerin kapsamlı tartışmalar sonrası oybirliğiyle karar aldığını açıkladı. Şirket, bu planın riske göre ayarlanmış bazda kurumsal değeri artıracağına inanıyor.

Remixpoint'in takip ettiği model, Tokyo merkezli Metaplanet'in öncülük ettiği Bitcoin hazine stratejisini yansıtıyor. Metaplanet, bu yıl hisse satışları yoluyla 1 milyar dolardan fazla kaynak toplayarak 15.555 Bitcoin biriktirmiş durumda.

Halka açık şirketlerin Bitcoin rezerv oluşturma trendi küresel çapta hız kazanırken bu firmalar toplamda 737.660 BTC'den fazla bulunduruyor. Bu miktar, Bitcoin'in dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 3,5'ini oluşturuyor.