Japon devinden Bitcoin açıklaması: Düşüşü satın alıyoruz

Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet, kripto para piyasalarındaki dalgalanmaları fırsata çevirerek Bitcoin (BTC) varlıklarını artırma yönündeki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Şirket, Mayıs ayında BTC'yi ana rezerv varlığı olarak kabul etmesinin ardından, yeni bir tahvil ihracıyla daha fazla Bitcoin alımı yapacağını açıkladı. Bu stratejik adım, hem şirketin kripto para vizyonunu pekiştiriyor hem de küresel kurumsal Bitcoin adaptasyonu açısından önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Metaplanet'ten 13,3 Milyon Dolarlık Bitcoin Hamlesi

Tokyo merkezli yatırım devi Metaplanet, daha fazla Bitcoin satın almak amacıyla 2 milyar yen (yaklaşık 13,3 milyon dolar) değerinde sıfır faizli tahvil ihraç ettiğini duyurdu. Şirket yönetim kurulu toplantısının ardından alınan bu karar, firmanın Mayıs 2024'te BTC'yi birincil rezerv varlığı olarak kabul etmesinden sonraki 10. tur adi tahvil ihracını temsil ediyor.

Metaplanet'in CEO'su Simon Gerovich, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda firmanın "düşüşü satın aldığını" belirtti. Bu açıklamanın yapıldığı sırada Bitcoin, yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 81.800 doların altında işlem görüyordu.

İhraç edilen tahviller Metaplanet'in EVO FONU aracılığıyla tahsis edilecek ve yatırımcılar 30 Eylül 2025 tarihine kadar bu tahvilleri tam nominal değerden kullanabilecek. Ancak şirketin hisse senetleri, duyurunun ardından yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti. Bu düşüş, Japonya'nın Nikkei 225 endeksindeki daha geniş çaplı bir gerilemenin parçası olarak gerçekleşti. Nikkei endeksi, 2 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni gümrük vergileri beklentisiyle yüzde 4 oranında değer kaybetti.

BitcoinTreasuries verilerine göre Metaplanet, geçen yıldan bu yana Bitcoin'e tahmini 260 milyon dolar harcayarak Asya'nın en büyük BTC sahibi konumuna yükseldi. Şirket aynı zamanda dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri listesinde, Michael Saylor'un şirketi Strategy'nin ardından 10. sırada yer alıyor. Tokyo borsasında işlem gören dev şirket, yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ı da danışma kuruluna dahil etti.

Kripto piyasa yapıcısı Wincent'in Kıdemli Direktörü Paul Howard, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Metaplanet'in Bitcoin sahibi olmanın uzun vadeli değerini görmesi BTC için olumlu bir hikaye." ifadesini kullandı. Howard, Metaplanet'in genişletilmiş BTC alım gücünü yükseliş olarak değerlendirirken, küresel piyasaların ABD'den gelen gümrük vergilerinin etkisini gördüğünü ve Nikkei'nin diğer piyasalar açılmadan önce bu durumu yansıttığını belirtti. Howard, "Beklentimiz diğer piyasaların da açılışı takip etmesi yönünde." dedi.

CoinPanel CEO'su Aran Hawker da benzer bir görüş paylaşarak, makroekonomik faktörlerin kısa vadede Bitcoin ve risk varlıklarını sınırlayabileceğini vurguladı. Hawker, "Nikkei'deki düşüşün nedeni ister tatil sonrası piyasa hareketleri isterse Trump dönemi tarifelerine yönelik endişeler olsun, küresel makro sinyallerin şu anda gergin olduğu açık. Böyle bir ortam, en azından kısa vadede sermayeyi daha düşük riskli varlıklara doğru çekme eğilimindedir." diyerek değerlendirmesini tamamladı.