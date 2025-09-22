Japon devi Bitcoin varlıklarını artırmaya devam ediyor

Japonya merkezli Metaplanet, 633 milyon dolar değerinde 5.419 Bitcoin (BTC) daha satın alarak dünyanın en büyük beşinci kurumsal Bitcoin sahibi oldu. Bu son alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı, yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki 25.555 BTC'ye ulaştı.

Metaplanet'in Bitcoin Varlıkları 25.555 BTC'ye Ulaştı

Şirket tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada, 5.419 adet Bitcoin'in ortalama 17.281.012 Japon yeni (yaklaşık 117.000 dolar) birim fiyatından alındığı belirtildi.Mevcut piyasa fiyatları göz önüne alındığında, bu alımın yaklaşık yüzde 3,9'luk bir anlık zarara işaret ettiği görülüyor. Metaplanet'in Bitcoin getirisi ise 1 Temmuz ile 22 Eylül arasında yüzde 10,3 seviyesine ulaştı.

Metaplanet hisseleri pazartesi günü yüzde 3,8 yükselse de son bir aydır baskı altında kalmaya devam ediyor. Finansal verilere göre, hisse senedi geçtiğimiz ay yüzde 30'dan fazla değer kaybetti ve pazartesi günü 4,09 dolardan işlem gördü. Hisse fiyatı, 21 Mayıs'ta ulaşılan 15,35 dolarlık zirvenin oldukça altında olmasına rağmen bu yıl yaklaşık yüzde 78 artış gösterdi.

Hisse fiyatındaki düşüşe rağmen şirket, agresif büyüme stratejisini ve Bitcoin varlıklarını genişletme hedefini sürdürüyor. Bu ayın başlarında Metaplanet, Miami merkezli Metaplanet Income Corp. ve Japonya'daki operasyonları güçlendirmek için Bitcoin Japan Inc. adlı iki yeni iştirak kurduğunu duyurdu. Şirket ayrıca, Bitcoin varlıklarını artırmak amacıyla yaklaşık yüzde 10 indirimle 385 milyon yeni hisse ihraç ederek 1,44 milyar dolar fon toplamayı planlıyor.