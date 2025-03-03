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Japon devi Bitcoin alımlarıyla büyümeye devam ediyor

Japon devi Bitcoin alımlarıyla büyümeye devam ediyor
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Metaplanet, Bitcoin alımlarını artırarak toplamda 2.391 BTC'ye ulaştı ve yatırımlarını 196,87 milyon dolar seviyesine çıkardı. Şirket, agresif finansman yöntemleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Japon yatırım şirketi Metaplanet, Bitcoin portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirket, son alımla birlikte toplam Bitcoin varlıklarını 2.391 BTC'ye yükseltti. Agresif finansman stratejileri ve hızlı büyüme planlarıyla dikkat çeken Metaplanet, kripto piyasasında güçlü bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Japon Yatırım Devi 156 BTC Daha Alarak Toplam Portföyünü 2391 Bitcoin'e Yükseltti

Japon yatırım şirketi Metaplanet Inc., kripto para varlıklarını genişletme stratejisi kapsamında 156 Bitcoin (BTC) daha satın alarak toplam portföyünü 2.391 BTC seviyesine yükseltti. Şirketin 3 Mart tarihinde kamuoyuna yaptığı açıklamada, son alımın birim fiyatının ortalama 12,95 milyon yen (yaklaşık 85.483 dolar) olduğu, toplam maliyetin ise 2,021 milyar yen (13,34 milyon dolar) olarak gerçekleştiği belirtildi.

Metaplanet'in Bitcoin yatırımlarındaki artış dikkat çekici bir ivme kazanmış durumda. Temmuz 2024'ten bu yana portföyündeki Bitcoin miktarını 161'den 2.391'e yükselten şirket, kripto para birimini iş modelinin merkezine yerleştirerek sermaye piyasası işlemleriyle düzenli yatırımlarını sürdürüyor. Bu süreçte yaklaşık 15 kat büyüme kaydeden şirketin, Bitcoin birikiminin hisse seyreltme oranını gösteren "BTC Verimi" performans göstergesi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 309,8 seviyesine ulaşırken, 2025'in ilk iki ayında ise yüzde 31,8 olarak hesaplandı.

Metaplanet, Bitcoin alım stratejisini desteklemek amacıyla finansman alanında da agresif bir politika izliyor. Şubat 2025'te EVO FUND ile iş birliği yapan şirket, 6. Seri Adi Tahviller aracılığıyla 4 milyar yen (26,4 milyon dolar) değerinde kaynak topladı. Faiz ödemesi bulunmayan sıfır kuponlu olarak tasarlanan bu tahvillerin, hisse senedi satın alma haklarından elde edilecek gelirlerle geri ödenmesi planlanıyor. Şirket, 19 Şubat'ta söz konusu tahvillerin 2 milyar yenlik (13,2 milyon dolar) kısmını vade tarihinden önce ödedi ve kalan 2 milyar yenlik bölümü de 21 Şubat itibarıyla tamamen kapattı.

Benzer finansman yaklaşımını sürdüren Metaplanet, 27 Şubat'ta 7. Seri Adi Tahviller kapsamında 2 milyar yen (13,2 milyon dolar) değerinde yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu hamleyle şirket, kripto para yatırımlarını sürdürebilmek için gerekli finansmanı sağlamaya devam ediyor.

Metaplanet'in Bitcoin varlıklarının toplam değeri, 3 Mart itibarıyla ortalama 12,47 milyon yen (82.322 dolar) alış fiyatı üzerinden hesaplandığında 29,83 milyar yen (196,87 milyon dolar) seviyesine ulaşmış durumda. Şirketin Bitcoin odaklı yatırım stratejisi ve yenilikçi finansman yöntemleri, küresel kripto para piyasasındaki kurumsal yatırımcıların artan ilgisinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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