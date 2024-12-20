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Japon devi Bitcoin alımlarını hızlandırıyor

Japon devi Bitcoin alımlarını hızlandırıyor
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Japonya merkezli Metaplanet, Bitcoin alımlarını hızlandırmak için 9,5 milyar yenlik tahvil satışı gerçekleştirdi. İki aşamalı satış, 2025 yılına kadar faizsiz olarak planlandı.

Japon yatırım şirketi Metaplanet, Bitcoin (BTC) portföyünü genişletme hedefiyle bu hafta toplamda 60,6 milyon dolar değerinde tahvil ihraç etti. Şirket, bu fonları daha erken bir tarihte yapmayı planladığı Bitcoin alımlarını hızlandırmak için kullanacak. İki aşamalı tahvil satışı, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bitcoin Yatırımlarını Artıran Metaplanet, Tahvil Piyasasını Hareketlendirdi

Japon yatırım devi Metaplanet Inc., kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirmek amacıyla iki aşamalı bir tahvil satışı gerçekleştirdi. Şirket, bu işlemler sonucunda toplam 9,5 milyar yen tutarında kaynak elde etti.

Tokyo Borsası'nda işlem gören şirket, ilk aşamada 4,5 milyar yenlik tahvil satışı gerçekleştirdi. Ardından ikinci aşamada 5 milyar yenlik ek tahvil ihracı yapma kararı aldığını duyurdu. Faizsiz olarak ihraç edilen tahvillerin vadesi 16 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Metaplanet Inc.'in üst yöneticisi Simon Gerovich, X platformunda yaptığı açıklamada, elde edilen kaynağın 2025 yılı için planlanan Bitcoin alımlarının öne çekilmesinde kullanılacağını belirtti. Mayıs ayında Bitcoin'i stratejik rezerv varlığı olarak değerlendirmeye başlayan şirket, 18 Aralık tarihi itibarıyla 1.142,287 BTC'lik bir varlığa ulaştı. Bu miktar, güncel piyasa değerleriyle yaklaşık 110,3 milyon dolara karşılık geliyor.

Son piyasa verilerine göre şirketin Tokyo Borsası'ndaki hisseleri, Cuma gününü yüzde 4,24'lük düşüşle 3.610 yen seviyesinden tamamladı. Yılbaşından bu yana şirket hisseleri yüzde 2,023 değer kazanırken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi. Şirket hisseleri, Perşembe günü ABD'deki OTCQX piyasasında işlem görmeye başladı ve ilk işlem gününde yüzde 9,96 değer kaybetti.

BitcoinTreasuries verilerine göre halka açık şirketler arasında en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda bulunan MicroStrategy, 439.000 BTC'lik varlığıyla liderliğini sürdürüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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