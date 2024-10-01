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Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor: 32 milyon dolara ulaştı

Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor: 32 milyon dolara ulaştı
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Metaplanet, Bitcoin alımlarıyla yatırımlarını 32,2 milyon dolara çıkararak kripto piyasasında önemli bir yere sahip oldu. Şirket, son alımlarını ortalama 64.168 dolar fiyatla gerçekleştirerek yatırım portföyünü genişletti ve lider kripto para birimine olan güvenini pekiştirdi.

Japon yatırım şirketi Metaplanet Inc., kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirerek 107.913 Bitcoin daha ekledi ve toplam Bitcoin varlıklarını 506.745'e çıkardı. Şirket, bu alımları ortalama 64.168 dolar seviyesinden gerçekleştirirken, toplam yatırımını 32,2 milyon dolara yükseltti. Firma, stratejik hazine varlıkları olarak Bitcoin'e olan bağlılığını sürdürüyor.

Metaplanet Bitcoin Yatırımlarını Katlayarak Piyasadaki Yerini Sağlamlaştırıyor

Japon yatırım devi Metaplanet Inc., kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 107.913 adet Bitcoin (BTC) daha satın aldığını duyurdu. Bu yeni alımla birlikte Metaplanet'in elindeki toplam Bitcoin sayısı 506.745'e ulaştı.

Tokyo merkezli şirket, son alımlarını ortalama 9,26 milyon yen (yaklaşık 64.168 dolar) fiyatından gerçekleştirdiğini bildirdi. Toplamda ise Bitcoin'lerini ortalama 9,37 milyon yen (64.931 dolar) fiyatından edindiği belirtildi. Bu son yatırım hamlesiyle Metaplanet Inc.'in Bitcoin varlıklarının toplam değeri 32,2 milyon dolara yükseldi.

Piyasa verilerine göre Bitcoin, geçen hafta 66.000 dolar sınırını aşmasının ardından son bir günde yüzde 1,27 değer kaybederek 63.661 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Metaplanet Inc.'in bu hamlesi, şirket hisselerini olumlu etkiledi. Japonya borsasında şirketin hisseleri yüzde 4,24 değer kazanarak 1.033 yen seviyesine yükseldi. Bu dönemde Nikkei 225 endeksi ise yüzde 1,91 artış kaydetti.

Metaplanet yönetimi, Mayıs ayında Bitcoin'i stratejik hazine rezerv varlığı olarak benimseme kararı almış ve o tarihten bu yana düzenli olarak Bitcoin alımı gerçekleştirmişti.

Öte yandan, sektör verileri incelendiğinde, 252.220 Bitcoin ile MicroStrategy halen en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunu korurken, 26.200 Bitcoin'lik varlığıyla Marathon Digital ikinci sırada yer alıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Bitcoin Japonya Japon

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