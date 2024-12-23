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İtalyan hükümetinden yapay zeka devine ceza

İtalyan hükümetinden yapay zeka devine ceza
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İtalya'nın veri koruma kurumu Garante, yapay zeka şirketi OpenAI'a veri koruma ihlalleri nedeniyle 15,7 milyon dolar para cezası uyguladı. Kurum ayrıca ChatGPT'nin veri toplama ve kullanma yöntemlerini halka anlatmak için altı aylık bir bilinçlendirme kampanyası düzenleme zorunluluğu getirdi.

İtalyan düzenleyici kurum, yaptığı soruşturmada OpenAI'ın Mart 2023'teki veri ihlalini bildirmediğini ve 13 yaş altı kullanıcılar için yeterli koruma mekanizmaları bulunmadığını tespit etti. Yapay zeka şirketi ayrıca kullanıcı verilerini işlerken şeffaflık ilkesini ihlal etmekle de suçlandı.

Yapay Zeka Şirketlerine Denetim Artıyor

İtalyan Veri Koruma Kurumu (IDPA), OpenAI'ın ChatGPT hizmetinde tespit ettiği eksiklikler ve ihlaller nedeniyle kapsamlı bir yaptırım paketi uyguladı. Kurum, yapay zeka şirketinin özellikle genç kullanıcıların korunması konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.

Para cezasının yanı sıra OpenAI'a getirilen en önemli yükümlülük, altı ay sürecek bir kamuoyu bilinçlendirme kampanyası oldu. Bu kampanya kapsamında şirket, ChatGPT'nin veri toplama ve kullanma yöntemlerini radyo, televizyon, gazeteler ve internet üzerinden halka açıklayacak.

Soruşturma sırasında OpenAI'ın yapıcı yaklaşımı, cezanın miktarının azalmasını sağladı. Şirket ayrıca Avrupa operasyonlarını İrlanda'ya taşıdı ve bundan sonraki süreçte İrlanda Veri Koruma Kurumu (DPC) başrol üstlenecek.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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