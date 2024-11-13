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İtalyan hükümeti kripto para vergisinde geri adım attı

İtalyan hükümeti kripto para vergisinde geri adım attı
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Haberler
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İtalya hükümeti, kripto para işlemlerinden alınacak vergi oranında önemli bir değişikliğe gidiyor. Konuya yakın kaynakların haberine göre daha önce yüzde 42 olarak planlanan vergi artışı yerine yüzde 28'lik daha ılımlı bir oran benimsenecek.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümeti, kripto para ekosistemi için dengeli bir vergi politikası oluşturuyor. Koalisyon ortağı önerisiyle şekillenen yeni vergi planı, mevcut yüzde 26'lık oranı yüzde 28'e çıkararak makul bir artış öngörüyor.

İtalya'da Kripto Vergi Oranı Yüzde 42 Yerine Yüzde 28 Olacak

İtalya'nın kripto para piyasasına yönelik vergi politikasında önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Ekonomi Bakan Yardımcısı Maurizio Leo'nun geçen ay duyurduğu yüzde 42'lik vergi artışı planı yerini daha makul bir orana bırakıyor.

The League partisinin sunduğu öneri paketi, vergi artışının yanı sıra sektörün gelişimi için önemli adımları da kapsıyor. Kripto para şirketleri ve tüketici derneklerinden oluşacak kalıcı bir çalışma grubu kurulacak. Bu grup, yatırımcı eğitimi ve pazar düzenlemeleri konusunda aktif rol üstlenecek.

Bir diğer koalisyon ortağı Forza Italia ise farklı bir yaklaşım sergiliyor. Parti, vergi artışının tamamen iptal edilmesini ve 2.000 euro altındaki kazançlar için uygulanan vergi muafiyetinin sonlandırılmasını öneriyor.

2023 vergi yılında yürürlüğe giren mevcut düzenleme, kripto para kazançlarını yabancı para birimi statüsünden çıkararak yüzde 26'lık bir vergilendirme zorunlu kılmıştı. Yeni vergi oranı, İtalyan parlamentosunda tartışılacak ve son halini kazanacak.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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