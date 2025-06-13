İsrail-İran gerilimi kripto para piyasasını vurdu

İsrail-İran gerilimi kripto para piyasasını vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları kripto para piyasalarını derinden etkiledi. Bitcoin yüzde 4,7 düşerek 104.000 doların altına inerken Ethereum ise yüzde 10 kayıpla 2.497 dolara geriledi. Jeopolitik gerilim yatırımcıları güvenli varlıklara yönlendirirken kripto piyasalar sert satış baskısı yaşadı. Uzmanlar yakın dönemde yüksek volatilitenin süreceğini öngörüyor.

Orta Doğu'daki güvenlik krizi kripto para dünyasını sarstı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın olağanüstü hâl ilanının ardından yatırımcılar risk varlıklarından çıkış yapmaya başladı. Bu gelişme kripto para dünyasında panik havasına neden olurken, uzmanlar durumun kısa vadede devam edeceğini belirtiyor.

Jeopolitik gerilim Bitcoin ve Ethereum'u Sarstı

İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlar sonrasında küresel piyasalar büyük şok yaşadı. Yayım sırasında Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,44 gerileyerek 105.150 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 8,06 değer kaybederek 2.532 dolar seviyesine indi.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, büyüyen jeopolitik riskin yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönelttiğini belirtti. Nick Ruck yaptığı açıklamada "piyasa katılımcılarının kripto değerlemelerinde yakın vadeli baskı öngördüğünü" ifade etti.

Presto Research araştırma analisti Min Jung ise "ham petrol değerlerinin üç ayda ilk kez varil başına 70 doları aştığını ve kripto piyasasının keskin bir şekilde satıldığını" vurguladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
title