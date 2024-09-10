İspanyol devinden Blockchain atılımı

Dijital dünyada kimlik doğrulama süreçleri hızla evrimleşiyor. Telefónica Tech'in Polygon Privado ID ile gerçekleştirdiği entegrasyon, bu dönüşümün önemli bir adımını temsil ediyor. Avrupa Birliği'nin dijital kimlik cüzdanları vizyonuyla uyumlu olan bu iş birliği, vatandaşlara günlük hayatlarında kullanabilecekleri güvenli ve pratik çözümler sunmayı hedefliyor. Yaş doğrulama, e-imza ve içerik sertifikasyonu gibi alanlarda yenilikçi uygulamalar, dijital kimlik teknolojilerinin potansiyelini ortaya koyuyor.

Kimlik Doğrulama Süreçleri Blockchain Teknolojisiyle Güçleniyor

Telefónica Tech, Polygon'un kimlik çözümü Privado ID'nin sistem entegratörü olarak açıklandı. Bu stratejik ortaklık, Avrupa Birliği'nin dijital kimlik cüzdanları girişimi kapsamında gerçekleştirildi. Şirket, Privado ID'nin araçlarını kendi yönetilen Blockchain hizmeti TrustOS'a entegre edecek.

Bu iş birliği, çeşitli dijital kimlik kullanım senaryoları için konsept kanıtları geliştirmeyi amaçlıyor. Yaş doğrulama, dijital ulusal kimlikler, e-imza çözümleri ve içerik sertifikasyonu gibi alanlar, bu çalışmaların odak noktasını oluşturuyor. Kullanıcılar, eğitim diplomaları, akademik yeterlilikler veya seminer ve kurs katılımları gibi akreditasyonlarını otomatik olarak doğrulanabilir kimlik bilgileri olarak düzenleyebilecek ve dijital cüzdanlara yükleyebilecek.

Avrupa Birliği'nin Dijital Kimlik Düzenlemesi, bu yeniliklerin temelini oluşturuyor. Bu düzenleme AB vatandaşlarına, yerleşiklere ve işletmelere kamu hizmetlerine erişim ve işlem yapma için dijital ve evrensel olarak tanınan bir kimlik sağlamayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu'nun 21 Kasım 2024 tarihine kadar teknik standartları, spesifikasyonları ve prosedürleri belirlemesi bekleniyor. Bu süreçte, cüzdanlar için güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve sertifikasyon standartları oluşturulacak.

Privado ID araçları, sıfır bilgi kriptografisini temel alan bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji, bir tarafın diğerine belirli bir bilgiyi bildiğini ancak bilginin kendisini açıklamadan kanıtlamasına olanak tanıyor. Örneğin Avrupa dijital kimlik cüzdanında, gerekenden fazla kişisel veri açıklamadan yaş veya vatandaşlık doğrulaması yapılabilecek.

Şirketler, bu düzenlemenin Avrupa genelinde elektronik kimlik belirleme ve güven hizmetleri için daha güvenli ve standartlaştırılmış bir çerçeve oluşturmayı amaçladığını vurguluyor. Bu durum, işletmeler ve bireyler için uyumlu ve yenilikçi kimlik çözümlerini benimsemeyi zorunlu kılıyor.

Polygon, yakın zamanda dijital kimlik hizmetini ayrı bir birim haline getirdi. Şirkete göre, bu teknoloji Deutsche Bank ve ConsenSys dahil olmak üzere çok uluslu bankalar ve diğer finans kurumlarıyla konsept kanıtı aşamalarından geçti.

Bu gelişmeler, dijital kimlik teknolojilerinin geleceğini şekillendiriyor ve finansal hizmetlerden kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede kullanım alanları sunuyor. Telefónica Tech ve Polygon'un iş birliği, bu dönüşümün öncü adımlarından biri olarak görülüyor.